Que van contra los corruptos…

En Morena amanecieron con propósito de enmienda. Ariadna Montiel, la flamante nueva presidenta del partido, prometió “hacer a un lado a los corruptos” y apostar por trayectorias “impecables” rumbo a la elección del 2027. Así, sin rubor y con fe renovada.

En la misma sesión del partido, Óscar de Cueto García tomó las riendas de las finanzas, como para que cuadren -ahora sí- las cuentas y las conciencias. ¿Qué tan mal le fue a Luisa María Alcalde? Recuerden que el partido tiene este año más de dos mil 615 millones de pesos de financiamiento público, nada más para sus actividades ordinarias.

Por cierto, desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum optó por el suspenso: sobre el caso Sinaloa, tras la salida de Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, aplicó un silencio estratégico. Hablará hasta hoy.

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La Ruta de las Empresas despertó, de pronto, una ferviente vocación por la responsabilidad social y el trabajo conjunto -esa palabra que rebota como mantra en cada discurso- entre el gobierno y el sector privado.

La alcaldesa de Guadalajara, Vero Delgadillo, no dejó pasar la oportunidad y adelantó, con entusiasmo casi contagioso, que ya alistan una campaña para “cuidar a Guadalajara” junto con el Consejo de la Comunicación, que encabeza Salvador Villalobos, y los industriales de Jalisco, liderados por Antonio Lancaster-Jones.

El escenario, por supuesto, fue impecable: esculturas, Centro Histórico y un mensaje bien ensayado. Detalles, ninguno. Pero eso sí, la promesa es clara: en menos de un mes estará lista. Porque si algo sobra, dicen, son buenas intenciones… y tiempo para anunciarlas. ¿Resultados? Eso vendrá después.

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En Tlajomulco coincidieron en que la legalidad electoral también se firma. Y el Ayuntamiento aprobó un convenio con la Fiscalía Electoral para “prevenir, detectar y sancionar” delitos.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez habló de blindajes, capacitaciones y canales de denuncia que, ahora sí, prometen funcionar. Todo muy institucional… y muy oportuno.

El acuerdo no costará un peso -faltaba más-, pero sí presume que evitará el uso electoral de programas sociales. Además, incluye cursos, difusión y seguimiento puntual de las irregularidades.

La vigencia llegará hasta 2027, por si las dudas. ¿Se sumará otro Ayuntamiento en el Estado?