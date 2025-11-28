¡Que se arme la fiesta!

Que se preparen las agendas laborales, porque en Jalisco ya huele a días de asueto… cortesía del Mundial. Pablo Lemus anunció que los cuatro partidos de fase de grupos serán prácticamente “fiesta cívico-futbolera”. Eso sí, todo depende del sorteo en Washington: no vaya a ser que los días y horarios arruinen la estrategia. Y en la Ciudad de México y Nuevo León planean lo mismo.

Lemus se reunió ayer en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Presumió hoteles, aeropuerto renovado, rutas aéreas y hasta la Línea 5 de transporte masivo casi lista. Y, para rematar, conciertos gratis de Maná y Alejandro Fernández en la Perla Tapatía.

Por cierto, Claudia Sheinbaum está evaluando si va al sorteo del Mundial 2026 en Washington. Pero no porque dude del viaje: anda esperando a ver si Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, confirman asistencia, no vaya a ser que ella llegue sola.



* * *



En el Congreso de Jalisco, la contralora Teresa Brito soltó la bomba sin despeinarse: la contratación de Eli Castro en el SIAPA fue falta grave porque, sorpresa, no cumplía con el perfil técnico. Quién lo diría, ¿verdad? En un organismo donde todo siempre fluye como el agua… menos los manuales de puestos.

Brito reveló que varias dependencias ni siquiera tienen esos documentos básicos: de 20, ocho andan en blanco, y entre los 52 organismos descentralizados, 25 siguen improvisando como si fueran casting de reality.

Para rematar, la contralora anunció irregularidades en la construcción de quirófanos en el Hospital General de Zoquipan, con fallas millonarias.

Todo esto mientras esperan leyes secundarias de transparencia.



* * *



En el Senado, Movimiento Ciudadano decidió ponerse creativo y votó en contra de la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Según Clemente Castañeda, la Constitución es clara: una “causa grave” es cometer un ilícito, violar la Carta Magna o quedar inhabilitado física o mentalmente, no querer cambiar toga por diplomático. Así que, para MC, aspirar a ser embajador no califica como tragedia nacional, por lo que no era procedente por considerarse como una causa grave.

Castañeda aprovechó para recordar que los cargos públicos no deberían intercambiarse como estampitas del álbum del Mundial, aunque-faltaba más-el Senado suele hacerlo con gusto. Eso sí, pidió una Fiscalía autónoma, funcional y que entregue resultados. Una petición tan básica que en México suena revolucionaria.

Mientras tanto, Gertz dejará la FGR para hacer maletas con rumbo a Berlín, donde al menos el tráfico fluye mejor que en el Ministerio Público.

