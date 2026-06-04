¿Qué pues con El Salto?

Está gacho aquello de votar por un cambio… y que el cambio resulte peor que lo que tenías. Algo así anda viviendo la gente de El Salto desde que el actual Gobierno municipal entró en funciones.

La protagonista de esta historia se llama Nena Farías, la alcaldesa del municipio que llegó al puesto con los colores de Morena y sus aliados.

Desde hace meses, pareciera que la Presidenta municipal trae más escándalos que buenas acciones.

El más reciente es uno que, a mi consideración, debería llamar más la atención: Nena Farías como partícipe en un accidente fatal que cobró la vida de un motociclista. Y ojo, que esto no pasó en El Salto, ni siquiera en Jalisco, sino que se dio en Nayarit.

La falta de información y de transparencia por parte del Gobierno municipal obliga a contestar preguntas que quedan en el aire y cuyas respuestas no han sido del todo claras: ¿por qué la alcaldesa estaba en Nayarit en pleno viernes? ¿Era viaje de trabajo o de placer? ¿Era o no uno de sus escoltas quien iba manejando la camioneta que provocó el accidente?

Y no me salgan con que se trata de campañas de desprestigio o supuestos ataques digitales, pretexto con el que últimamente ciertos personajes andan tratando de justificarse; se trata de que quede clara la participación de un personaje público en un posible delito. Mire que para que Morena Jalisco también haya pedido claridad sobre el caso, es porque estamos hablando de algo serio.

Entre que son peras o manzanas, estamos hablando de otra raya más al tigre. Porque sí, Nena Farías es la misma que puso a su hijo en la comisaría municipal (háblame de nepotismo); también es la misma a la que se le han cachado prendas de lujo, como dicta la Biblia del buen morenista.

Insisto: qué gacho votar por un cambio y que el cambio salga peor. Buena suerte a los ciudadanos de la hermana república de El Salto, al menos por lo que le queda a este gobierno municipal.

Pequeño consejo

¿Sabe usted cuál es la mejor manera de que no se le señale por pintar bardas y hacer campaña anticipada de forma ilegal? No pintar bardas. Ni hacer campaña anticipada de forma ilegal.

TikTok, IG y X: @romedinapol