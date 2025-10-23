¿Qué opinará Claudia del “reventón”?

El lunes pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum arremetió en contra del Partido Acción Nacional (PAN), al considerar como “falta de sensibilidad” el acto de relanzamiento de su imagen y de su “nueva filosofía” partidista. La mandataria en su conferencia matutina dijo: “Pues yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, para empezar. O sea, hay decenas de miles de familias damnificadas con problemas y, en medio de eso, se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, hasta que definiéramos que la emergencia se levanta”. Y no pasaron ni 30 horas de ese posicionamiento, cuando en el auditorio Aurora Jiménez -en el edificio de San Lázaro- de la Cámara de Diputados, retumbaron las notas musicales de la canción “El Mudo” con la Sonora Santanera y los legisladores, básicamente morenistas -frente al lema de “La Patria es Primero” que se encuentra en la parte superior del estrado-, dieron rienda suelta a sus habilidades de bailarines. Aquello se convirtió provisionalmente en una sucursal del histórico y tradicional “Salón México” -emblemático salón de baile en la Ciudad de México, inaugurado en 1920, conocido como la “Catedral del Danzón” y que fue famoso por su alta popularidad y accesibilidad a todas las clases sociales-.

Los legisladores del partido oficial habían sido convocados por su compañero de bancada, el actor Sergio Meyer, para rendir homenaje a la Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria musical.

Sheinbaum había dicho el lunes que la decisión del PAN de llevar a cabo su acto, a pesar de la emergencia, “... habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo”. Yo le preguntaría a la mandataria, ¿esto quiere decir que los diputados de su partido en la Cámara no tienen “visión, sensibilidad y amor al pueblo”?

Sin embargo, la respuesta a la pregunta anterior va a quedar en el aire, porque ayer en la conferencia no hubo quien le preguntara su opinión a la presidenta sobre el “reventón” en la Cámara, donde algunos diputados se echaron sus “palomazos” y en el recinto legislativo se escucharon canciones populares como “Luces de Nueva York”, “Donde estas Yolanda”, “Estoy pensando en ti”, “El bómboro quiña, quiña”, “Luces de la ciudad”, “Perfume de gardenias”etc. Como popularmente se dice, a los diputados “les valió madre” la recomendación de su presidenta y la tragedia en algunas regiones del país, donde ya suman 78 muertos y 23 personas aún se encuentran desaparecidas. ¿Qué opinará Claudia del “reventón” de sus diputados morenistas?

Usted, ¿qué opina?