Que le bajen, porque es mucha la realidad

De acuerdo con LaEncuesta.mx, en el hipotético caso de que en estos momentos se necesitara escoger al candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales de 2030, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, -en ese orden- serían los ases de la baraja y los que contarían con más apoyo popular.

Bueno, pues el martes la “candidateable” señora Brugada, durante una sesión de preguntas y respuestas de la reunión sobre resultados económicos en las alcaldías capitalinas, cuando se hablaba sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que muestran incrementos en la percepción ciudadana sobre la inseguridad, pidió a los medios de comunicación “bajarle -cobertura- a la nota roja”.

Y es que, de acuerdo con los números de la estadística, el 60 por ciento de los entrevistados dijeron enterarse de la seguridad pública a través de los noticieros de televisión. “Si estas preguntas que hace la encuesta del Inegi se hacen en un ambiente en donde todos los días los medios de comunicación hablan sobre los temas de inseguridad, la percepción que se genera en la ciudadanía, pues es esa”, dijo Brugada, quien recomendó, “Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación, para que le bajen a la nota roja y creo que eso ayudaría mucho”. (?)

Ante la reacción negativa, que en muchos sectores de los medios se percibió como una petición a un “pacto de silencio” que generó su genial “recomendación”, ayer la Jefa de Gobierno dijo que, “Ni pacto de silencio ni censura… Necesitamos un diálogo, necesitamos un diálogo abierto sobre la función de los medios de comunicación, sobre la ética periodística y también sobre la relación entre los medios y el gobierno”.

Brugada propone un “... debate, bienvenido a un gran diálogo que tenemos que dar con los medios de comunicación, con especialistas, con académicos, con organismos de la sociedad civil. Lo importante es reflexionar y debatir sobre la función social de los medios de comunicación”. (?)

La función de los medios de comunicación es muy clara y no se necesita un “diálogo abierto” sobre su función en la sociedad, y menos poner bajo discusión la ética profesional, que le corresponde a cada uno de los medios aplicarla, basado en la búsqueda de la verdad, veracidad, independencia y responsabilidad. Ah, pero lo que sí quiere Brugada, es “bajarle” a la cobertura informativa sobre la inseguridad, porque es mucha la realidad.

Usted, ¿qué opina?