Un seguidor en redes me preguntó ayer: ¿Seguimos en Código Rojo? Sí, le respondí. ¿Y eso qué significa?, reviró. No lo sé exactamente, reconocí.

Código Rojo significa: ¿Que hay peligro? ¿Que evites salir a la calle? ¿Que se suspenden clases? ¿Que debes cerrar tu negocio? ¿Que no hay transporte público?

Durante los primeros momentos de los bloqueos y enfrentamientos por la captura y muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, el gobernador Pablo Lemus activó el “Código Rojo” en Jalisco.

“Continuamos en Código Rojo, reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares”, escribió el mandatario la mañana del domingo.

Lemus dijo ayer que hoy, tras reunirse con el Gabinete de Seguridad, decidirá si desactiva el “Código Rojo”.

Sin embargo, en el mismo mensaje, Lemus confirmó a partir de este día la reanudación de todas las actividades económicas y comerciales; sólo el regreso a clases será hasta el miércoles.

En otras palabras, volvemos a la normalidad pero continúa el Código Rojo. ¿No suena contradictorio?

Me puse a investigar sobre el concepto. No encontré un documento normativo u oficial que establezca sus lineamientos. Nada hay tampoco en el periódico oficial de Jalisco; pedí el documento al Gobierno estatal, pero tampoco me dieron una referencia clara.

El “Código Rojo”, me explicaron, se trata en realidad de un término estrictamente policial que nada tiene que ver con la población civil.

Significa que se activa un alto grado de comunicación y de coordinación policial ante una amenaza y un estado de alerta (yo asumiría que todo el año deberíamos estar en “Código Rojo”).

Esa aclaración se hizo en algunas comunicaciones del Gobierno estatal durante la emergencia del domingo, pero fue insuficiente. El concepto ha sido usado insistentemente por el gobernador en lo que considero un error de comunicación institucional en momentos de mucha zozobra y confusión.

En el imaginario colectivo, al carecer de un parámetro claro acerca de qué es el “Código Rojo”, es fácil imaginar lo peor. Todos esos huecos se llenaron con psicosis, miedo e incertidumbre. Un efecto contrario, estoy seguro, al que se desea conseguir.

La lección es clara y ojalá que el Gobierno de Jalisco establezca un protocolo de actuación y comunicación para la ciudadanía ante situaciones de violencia extrema.

De otra manera, esos vacíos institucionales son llenados por la desinformación, las noticias falsas y el temor. Y las probabilidades de que esto se repita en Jalisco son altas ante el contexto de violencia que vivimos.