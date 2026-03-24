Que 26 años no son nada

Sí, en esta historia en mi diario EL INFORMADOR se han cumplido 26 años que son realmente como un suspiro de vida.Espero que en estos 26 años se hayan divertido a través de mis columnas, con eventos nacionales, locales e internacionales. Desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, campeonatos mundiales, congresos, maratones en todo el mundo; ha sido realmente una gran alegría, una gran diversión el poder haber estado en tantos eventos y en tantos países. Aunque a veces no recibía dinero ni para el camión.Actualmente, por ciertos desperfectos en mi envoltura exterior, no he sido tan frecuente con mis columnas. Pero estamos aún, y pronto apareceremos de nuevo.Un saludo a todos los lectores, si aún existen. Y a la oportunidad a mi diario por estos 26 años que añadidos a mi inicio de 10 años en “Aquí Atletismo”, y 16 años en Ocho Columnas previamente, hacen un total de 52 años, en los cuales por ahí dicen “que me volví un experto”.Para mis amigos y lectores, mientras Dios nos lo permita estar aún en este universo, nos seguiremos viendo próximamente.