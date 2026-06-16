¿Por qué nos aferramos al pasado?

Regresan las canciones de los 2000, las modas noventeras, las cámaras digitales, los vinilos y los remakes de películas que parecían haber quedado atrás. Incluso ha vuelto una paleta de colores neutros y pastel característica de los años cincuenta. Pareciera que vivimos obsesionados con reconstruir épocas que, en muchos casos, ni siquiera nos tocó vivir. La nostalgia dejó de ser un sentimiento ocasional para convertirse en uno de los lenguajes culturales de nuestra época.

Pero ¿por qué este fenómeno se siente tan presente actualmente? Durante buena parte del siglo XX, el futuro estuvo en un lugar privilegiado en la imaginación colectiva. A pesar de todas sus contradicciones, existía la idea de que el mañana traería progreso, crecimiento y mejores oportunidades. El pasado, en su mayoría, se recordaba con afecto, pero rara vez se veía como un destino al cual regresar. La mirada estaba puesta hacia adelante.

Hoy esa sensación parece haberse debilitado. Para muchos jóvenes latinoamericanos, el futuro ya no representa estabilidad, sino incertidumbre. No existe seguridad laboral, la vivienda es cada vez menos accesible y mucho menos hay garantías de un sistema de retiro sostenible para la vejez. Y eso por nombrar únicamente el ámbito económico. Si lo analizamos desde una perspectiva social, experimentamos olas constantes de violencia en donde una pregunta recurrente es “¿volveré a casa hoy?”. Es una crisis con la que convivimos todos los días. Frente a este panorama, no es de extrañar que ver hacia atrás comience a ser habitual.

La nostalgia no solo la pensamos, también la consumimos. Buscamos habitar emocionalmente un tiempo que se percibe más estable, más lento y con mayor garantía económica. Sin embargo, la historia nos demuestra que la idealización por el pasado en momentos de crisis solo genera falsas expectativas y memorias ficticias, las cuales no resuelven las problemáticas del presente. La historia ofrece una advertencia importante: ningún pasado fue tan perfecto como se suele imaginar.

Cada generación enfrentó sus propios miedos, crisis e incertidumbres. Por ello, no debe utilizarse para idealizar, porque nos hace creer que los problemas eran inexistentes o lejanos. Al contrario, necesitamos comprenderla desde su crudeza para entender el presente y construir el futuro.

Quizá por eso nuestra fascinación actual con el pasado dice menos sobre lo que fuimos y más sobre lo que sentimos respecto al porvenir.

Cuando una sociedad confía en el presente suele mirar hacia adelante. Cuando deja de hacerlo, comienza a refugiarse en el pasado. Tal vez nuestra obsesión con reconstruir esa idealización no provenga únicamente de la memoria, sino del miedo. Porque cuando el porvenir se vuelve incierto, recordar comienza a sentirse más seguro que imaginar. Tal vez por eso el desafío no es regresar al pasado, sino aprender a dialogar con él.

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