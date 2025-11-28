Póngase con uno de su tamaño

Ya lo colocan como uno de los mejores boxeadores kilo por kilo del mundo, comentarios de aficionados lo elevan a casi fuera de serie, por técnico, por el repertorio, por los desplazamientos en el tinglado, con pegada poderosa, atributos para imaginarlo frente al japonés Naoya Inoue.

Una precipitación. La realidad es que el originario de San Antonio, Texas, Jesse "Bam" Rodríguez, hace pedazos la categoría súpermosca por su talla, su físico contrasta con el tamaño de sus adversarios, parecen monitos de transistores. Grandote, coscorronea a quien se le pone enfrente. El sábado hizo la rúbrica en ANB Arena, en Arabia Saudita, deshilachó al argentino Fernando Daniel Martínez, sudamericano que presentó las herramientas que lo encumbraron, pero insignificante para inquietar a la mole que encontró como oponente.

Uno a uno los envíos se resbalaron en la humanidad del estadounidense. A medida que el encuentro avanzó, el poder del destructor se agigantaba, el rival, un indefenso boxeador pero valiente que esperaba la inminente derrota. Y "Bam", con movimientos de fuera de serie se regodeaba, dueño de toda la historia, el cuero lo repartía como maestro.

Triunfó "Bam", noqueó al "Puma" Martínez, le ganó el campeonato mundial súpermosca AMB, para sumarlo a los del CMB y OMB que ya tenía en su poder. Y mientras el texano mantenga el límite de peso súpermosca, será un fuera de serie, ganador espectacular, entretenimiento de aficionados, la parcialidad que le aplaudió a Manny Pacquiao tras derrotar a Oscar de la Hoya, Joshua Clottey. A "Canelo" cuando le ganó a Avni Yildirim, Sergey Kovalev.

"Bam" la noche que se mida con uno de su tamaño conocerá sus reales alcances para considerar convertirse en histórico, y en esa fecha se encontrará en la división gallo, qué tal para enfrentar al flamante campeón mundial OMB, el tapatío Christian "Chispa" Medina, encuentro de igual a igual.

Jesse Rodríguez es boxeador frontal, en pasajes de sus enfrentamientos exhibe ese espíritu del boxeo toma y daca, el rupestre que practican con alegría auto destructora los egresados de la escuela mexicano estadounidense. Pronóstico, en peso gallo a "Bam" le darán una zarandeada... Y por ahí estaré atisbando.