Polymarket y las apuestas políticas sobre México

En una de sus categorías, Polymarket, la plataforma de apuestas sobre eventos, registraba ayer 10 por ciento de probabilidades de que a México le quiten algún partido del Mundial. El 24 de febrero, esa opción llegó a un pico de 21%.

Es entendible que las apuestas a favor de un cambio de sede luego de los narcobloqueos por el operativo del 22 de febrero en Tapalpa fueran más altas después de la caída del Mencho que hoy, cuando parece que todo, en Jalisco y en otros estados, volvió a la “normalidad”.

Pero quienes apuestan a que la FIFA aún puede llevarse juegos a otro lado no están tan locos: ayer de nueva cuenta Claudia Sheinbaum en la mañanera fue cuestionada sobre si hay alguna notificación de que nos vayan a suspender el Mundial, cosa que la Presidenta negó.

En Polymarket hay otras apuestas sobre México. Una, digamos seria, es sobre la decisión del Banco de México en marzo: ¿subirá la tasa de referencia, se mantendrá o bajará? En febrero 5, 90% apostaban por un “sin cambios”, ayer 59%; ha ganado piso la disminución: 37%.

Hay otras apuestas sobre nuestro país. Una es sobre la probabilidad de una “operación terrestre anticartel de Estados Unidos en México”. Hay dos plazos en juego: 31 de marzo y 30 de junio. Ayer las apuestas para la primera fecha eran de 11% de probabilidad, y para la segunda, 37 por ciento.

Finalmente, hay una apuesta sacada de la manga: “Claudia Sheinbaum sale como Presidenta de México por…?” El “por” se refiere a la fecha: 5% apuesta a que sí antes del 30 de junio, mientras que esa probabilidad sube a 12% si la fecha fatal es 31 de diciembre.

Las probabilidades se van ajustando en tiempo real y ya se sabe que se pueden abrir apuestas para cosas tan disímbolas como quién va a ganar el Oscar a Mejor película (75% ayer elegía “One Battle after another”), y hubo quien ganó mucho dinero con la captura de Maduro.

Un Polymarket de la grilla nacional estaría más entretenido si incorporara algunos otros elementos, digamos, más locales. Van algunos ejemplos:

¿Cuál es la probabilidad de que Adán Augusto López Hernández declare ante un juez federal por el caso de la Barredora antes de que en septiembre se cumpla un año de la detención de su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco Hernán Bermúdez?

¿Le devolverán en noviembre a Marina del Pilar Ávila su visa estadounidense para que pueda visitar el zoológico de San Diego en la navidad próxima y así no pasar a la historia como la mandataria de Baja California que no pudo volver a pisar a Estados Unidos?

¿Cuauhtémoc Blanco se apuntará en julio como candidato a diputado obradorista para desplegar su talento legislativo otros tres años a partir del 2027?; y de apuntarse, ¿en agosto de este año será respaldado por Morena para un trienio más en San Lázaro?

Una facilita: ¿habrá sin falta un oso semanal a cargo de un ministro chicharrón, perdón, de acordeón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquí a septiembre, cuando nuestros paladines de la Constitución cumplen su primer año en funciones?

Volvamos a lo serio: el 24 de febrero se abrió en Polymarket la apuesta sobre “¿Qué líderes de cárteles mexicanos serán arrestados en 2026?”: Al día de ayer así iban los momios: Audias Flores Silva, 35%; Juan Carlos Valencia, 29%, e Iván Archivaldo Guzmán, 24 pór ciento.

Dense una vuelta a Polymarket e imaginen sus propias apuestas para ese país que en vez de trabajar, discutirá ooootra reforma electoral.

