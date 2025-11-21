"Pitbull", última oportunidad para grandes ligas

Empezó a cotizar para soñar en un lugar de las grandes ligas con la exhibición que ofreció ante Gervonta Davis, no pocos consideraron que sería noqueado por el estadounidense de fuerte pegada. Perdió por puntos, un sector del público lo vio ganar.

Isaac "Pitbull" Cruz colocó su nombre en el mapa de la popularidad, el "Vaquero" Emanuel Navarrete, y en ascenso William "Camarón" Zepeda, apuntaban para consolidar al grupo de boxeadores mexicanos que paulatinamente le cerraban espacios a Gervonta Davis, tiempo en el que fue señalado para ocupar el espacio que en su momento dejaría vacante el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez.

"Pitbull" se fue a vivir hasta el fondo de los corazones de los aficionados mexicanos con la demostración que ofreció al noquear en ocho rounds al estadounidense y entonces campeón mundial súperligro AMB, Rolando Romero, en Las Vegas, en marzo de 2024. Si bien Romero no es de mandíbula fuerte, la actuación del originario de Ciudad de México, fue espectacular.

Con su palmarés y estas actuaciones, los ojos del público mexicano estadounidense están puestos en "Pitbull", esperan lo mejor de este representante del boxeo nacional, aún después de haber sido derrotado por decisión por el mochiteco José Valenzuela, quien además le ganó el campeonato mundial súperligero AMB, en Los Angeles, en agosto de 2024.

Esta prueba es suficiente, a no ser que "Pibull" demuestre lo contrario, para estar ciertos que su talla no compite ante adversarios en súperligero, y tampoco en ligero. De estilo acorazado, siempre con la guardia cerrada, suelta los puños en el momento que tiene a su distancia al oponente, quien puede regodearse al enviar el jab y más combinaciones, cuero constante, repetidas veces al rostro, que le acortan la carrera al chaparrón de Ciudad de México.

"Pitbull" sabe que tiene un enorme activo en los aficionados mexicano estadounidenses, quienes hicieron millonario en dólares a Saúl "Canelo" Álvarez, y si bien sería difícil siquiera pensar que obtendría alguna gigantesca bolsa como las cobradas por el jalisciense, hoy debe imaginar que el dinero grande está a la vuelta de la esquina, ganarle al estadounidense Lamont Roach, le daría el derecho a abrir la puerta que conduce a las grandes ligas. No será fácil, lo principal, Lamont lo supera en estatura, mide 1.70 metros, Isaac Cruz, 1.63. El enfrentamiento se realizará en San Antonio el seis de diciembre... Y por ahí estaré atisbando.