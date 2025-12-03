Piden destrabar reforma al Poder Judicial

Nomás para que no se les olvide, a los diputados del Congreso estatal colocan el tema nuevamente en agenda: ¿Y la reforma al Poder Judicial?

Aunque los coordinadores de las dos principales fracciones, José Luis Tostado, de MC y Miguel de la Rosa, de Morena, dicen y repiten que es la reforma más importante que atenderá esta Legislatura, aunque no se ve para cuándo.

El morenista insistió en que debe quedar aprobada junto con el Presupuesto 2026, pero Tostado apunta por ir con más calma…

Universidades privadas, la Coparmex y colegios de abogados, entre otros organismos, insisten que retomen la reforma en enero 2026, para que no la mezclen con presupuesto y elección de auditor y magistrados (desconfían de las negociaciones)

Ojo, que el tapón en la reforma sigue en donde lo habían dejado: eliminar la insaculación y controlar la aplicación del examen de conocimientos.

***

Y de los otros diputados, los que sesionan en San Lázaro en la Ciudad de México, nos llegó hasta acá el “estira y afloja” que tienen con el proceso de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. La diputada emecista Claudia Salas, apunta que la reforma impulsada por Morena no pretende, como han presumido, garantizar que el agua sea un derecho para todos, sino que lo único que están prolongando es el control de unos pocos, los más fuertes económicamente, sobre las fuentes de agua para actividades agrícolas y pecuarias, además de las productivas e industriales.

La legisladora cuenta con el aval del Gobierno del Estado en la puja por una reforma que no desampare a los pequeños propietarios, pero se ve casi imposible derrotar a Morena y su mayoría.

***

¿Apoco sí? ¿Qué Hamlet García Almaguer, el ex diputado federal jalisciense puede llegar a ser Fiscal General de la República en lugar de Alejandro Gertz Manero?

Aunque ahora es asesor jurídico, Hamlet se anotó en el proceso de elección del fiscal y ya llegó hasta el último grupo, el de 10 finalistas (muy cercanos a Morena).

De éstos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo determinará una terna y la elección final será tarea de los senadores… y aunque ya todo el mundo sabe que la próxima fiscal del país será Ernestina Godoy, todavía hay quienes dicen “¡qué nervios! ¿Quién ganará?”.