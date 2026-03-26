Pensiones “doradas”, el suicidio de la oposición

¿Quién no coincide en que en México jubilarse en el sector público cobrando un millón de pesos mensuales supone una anomalía tamaño república bananera? Pero de ahí a que la oposición vote en manada las llamadas “pensiones doradas”, eso es otra cosa, eso es suicida.

La Presidenta Claudia Sheinbaum decidió que ningún pensionado del sector público debe recibir más de la mitad del sueldo de la titular del Ejecutivo federal. Envió para ello una iniciativa para bajar, de manera retroactiva, a máximo 70 mil pesos cualquier pensión.

Para ganar adeptos, el Gobierno dio a conocer toda la lista de pensionados (¡?), lo hizo tras exhibir en Palacio algunos montos escandalosos (casos de cientos de miles de pesos al mes, etc). La estrategia es burda pero efectiva: la oposición renunció a pensar.

Los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional pasaron la iniciativa en el Senado y ayer se aprestaban a hacer lo propio en San Lázaro. Su proceder regala al gobierno federal que tanto han criticado un precedente que podría ser funesto.

Porque una cosa es que en efecto bastantes casos sean francamente increíbles, y otra es entregarle a Morena el beneplácito para cercenar derechos de miles de jubilados y trabajadores al rebajarles montos, abriendo de paso la puerta a la retroactividad.

El PRI, que tanto dice hoy en su publicidad que ellos construyeron este país, ahora ¿qué le dice a los pensionados del IMSS?, ¿que ahí se ven?, que vayan apretándose el cinturón así hayan trabajado décadas para ganar su pensión.

MC, que se la pasa buscando ampliar derechos ¿ahora está de acuerdo en que a rajatabla desde la presidencia se imponga —sin criterios técnicos, justificación ni un verdadero debate— un tope y háganle como quieran?

Y el PAN, ése que nació para enfrentar a un Gobierno estatista, que siempre enarbolaba el discurso del estado de derecho, ¿ahora apoya el aplicar la retroactividad que propone la presidenta, y quitar derechos adquiridos de quienes, con leyes vigentes, cumplieron requisitos?

¿Toda la oposición unida para crear un régimen con excepciones? O sea, ¿por qué los militares, los marinos y los ministros sí pueden ganar en su retiro más de la mitad de lo que recibe la Presidenta y los demás burócratas jubilados no? Estos coludos, los demás rabones.

¿Se dan cuenta de que quien impone el monto sí, es Presidenta hoy, pero habrá trabajado en el gobierno menos que muchos de los que ya se jubilaron? ¿Y que en una de esas, porque podría, ella vuelve a la UNAM y se retira con más de 70 mil pesos?

La oposición se suicida. Le dice a Morena: puedes bajar las pensiones cuando y cuanto quieras y de forma retroactiva; y antes que respaldar a jubilados —no a los de millón, sino a miles que le dieron al IMSS, por ejemplo, su vida— la oposición se suma a Morena.

Suerte en las elecciones, en las que seguro Sheinbaum los culpará de haber creado… las pensiones doradas. Ingenuos.

Cosa aparte

Este martes la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la mañanera sobre la colección Gelman, tema planteado aquí ayer. Así fue la pregunta y la respuesta:

¿Nos puede confirmar que la Colección Gelman, la colección privada más importante de arte mexicano, no se irá de México a España?

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: “Hoy lo leí en una de las columnas. No tengo toda la información; le pedí a Claudia (Curiel) que me informara. Pero sí, nuestro deseo es que se quede en México. Hay que hablar con quien tiene esta colección”.

sal.camarena.r@gmail.com