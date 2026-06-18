“Patean” tres veces monitoreo de rutas en tiempo real

La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) incumplió su promesa: tener este mes un sistema para monitorear en tiempo real, desde el celular, las unidades del transporte público.

El retraso sería menor, pero la dependencia ya aplazó tres veces la fecha, y hay antecedentes de otras promesas incumplidas que encienden un foco rojo.

El 17 de febrero de este año, las diputadas emecistas Mónica Magaña y Alejandra Giadans anunciaron “Tu ruta en tiempo real” acompañadas de Mariana Bulos, directora de Transporte Público de la Setran. Lo presumieron como parte de un acuerdo legislativo.

“A mitad de año, más o menos por ahí”, prometió Bulos, “estaríamos siendo el primer estado que tenga todas las unidades del transporte público en una georreferenciación visualizada para los usuarios”.

Casi un mes después, el 12 de marzo, Diego Monraz, titular de la Setran, acotó la promesa.

“Empezaremos a ver, apenas en tres meses, en tiempo real, con nuestro celular, con las aplicaciones que ya tenemos de Google o Waze, dónde viene el camión. Serán las primeras 100 unidades, en este trimestre, antes de la entrada del Mundial”, aseguró Monraz.

En una segunda etapa este mismo año, según el secretario, se iban a sumar las 4 mil 500 unidades distribuidas en 220 rutas en todo Jalisco. En el anuncio oficial, el gobernador Pablo Lemus ratificó el compromiso.

Sin embargo, el 10 de junio pasado, un día antes del comienzo del Mundial, la Setran indicó vía comunicado que el sistema GPS que permitirá monitorear las unidades “estará disponible antes de finalizar el año”.

Esta iniciativa es parte de los compromisos que asumió Lemus en materia de transporte público ante Fernanda Romero, presidenta de la FEU, quien ha respaldado cada anuncio y, hasta ahora, se ha mantenido en silencio ante el retraso.

La demora, que beneficiaría a más de 1.5 millones de pasajeros al día, enciende una alerta debido a los antecedentes del titular de la Setran en anunciar políticas que jamás implementa.

Un ejemplo es la regulación de mototaxis, una tarea que Monraz ha aplazado desde el sexenio pasado.

Algo similar ocurre con el transporte escolar, obligatorio desde 2022 por la Ley de Movilidad para escuelas con más de 300 alumnos. De hecho, la Setran cuenta con una dirección de Transporte Escolar.

La lista se puede engrosar con la inacción de la Setran ante el servicio de transporte público que prestan Didi y Uber en moto, una modalidad prohibida por la ley.

Cuando Monraz era secretario de Vialidad, el promocional del nuevo Macrobús en la Calzada prometía la consulta en tiempo real de las unidades en cada estación. Eso nunca ocurrió.

La tecnología para monitorear el transporte vía GPS existe desde hace más de una década. En Jalisco, sin embargo, sigue siendo una eterna promesa…