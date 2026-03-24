Parque de la Revolución: Restaurar no es remodelar

Cuando elegimos una ciudad, o un rincón de una ciudad, casi nunca lo hacemos por su capacidad de parecerse a otros lugares; lo hacemos por su singularidad. Nueva York no sería Nueva York sin la Estatua de la Libertad ni sin Central Park, París no sería París sin la Torre Eiffel, y Guadalajara no sería Guadalajara sin la Minerva, sin el Hospicio Cabañas o sin el Parque de la Revolución. Hay sitios que dejan de ser puntos en el mapa y se convierten en algo más serio: una forma de orientación íntima. No solo están ahí: nos dicen dónde estamos.Por eso conviene decirlo con precisión: restaurar no es remodelar.Remodelar supone llegar con una idea nueva y pedirle al lugar que se adapte. Restaurar exige una humildad menos frecuente: entender que el sitio ya sabía algo antes de nosotros, que ya tenía una voz, una memoria. El Parque de la Revolución no nació ayer: antes fue huerta del antiguo Convento del Carmen, luego la Penal de Escobedo y, desde 1935, con el proyecto de Juan José y Luis Barragán, es una pieza de la memoria urbana de Guadalajara. Ahí no solo se camina: ahí la ciudad se recuerda.Y, sin embargo, conviene adelantarse a una lectura frecuente cuando se intervienen lugares como este: la tentación de decir que “todo sigue igual”. Pero esa aparente falta de cambio no es un error: es la medida del acierto. Porque cuando un lugar con memoria es intervenido correctamente, no debería volverse irreconocible; debería seguir siendo él mismo.Y luego están los signos: el rojo persistente, las bancas, las luminarias, el quiosco, los andadores, las estatuas de Madero y Carranza. Esas pequeñas obstinaciones materiales construyen pertenencia; la identidad de una ciudad no vive solo en sus grandes monumentos; vive también en aquello que persiste, evitando volverse irreconocible. El Parque de la Revolución ha permanecido así: no como reliquia, sino como un lugar que sigue contando la historia de Guadalajara.Y, sin embargo, ahí está el riesgo: cuando una ciudad deja de entender sus propios símbolos, empieza a tratarlos como si fueran reemplazables. Como si bastara con “mejorarlos” para satisfacer las manos que señalan, antes que comprender la identidad que resguardan.Guadalajara, con todas sus contradicciones, ha sabido aferrarse a algunos de esos lugares, y hace bien. Porque hay espacios que conviene renovar para que sigan funcionando; pero hay otros que conviene restaurar para que sigan diciendo la verdad sobre nosotros.Ahora que vuelva al Parque de la Revolución, hágalo de otra manera: Recórrelo recordando que le pertenece, que no es solo un espacio público, sino un lugar que ha estado aquí, contando la historia de esta ciudad incluso cuando no nos detenemos a escucharla.Porque hay lugares que no están para sorprendernos, sino para sostenernos, para recordarnos quiénes somos.Este parque es suyo y es mío, pero también de quienes lo habitarán después: de los más pequeños y de quienes aún están por llegar.Volver a él no es solo visitarlo, es, en cierto modo, hacerse cargo.paola.nadine@gmail.com