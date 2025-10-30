¡Nueva era!

Natalia Juárez Miranda fue oficialmente nombrada secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, para el periodo 2025-2029.

Ante autoridades universitarias y municipales, prometió un sindicato sin distinciones ni censura. ¿Demagogia? Olvídenlo, dijo. ¡Nada de falsas promesas, solo trabajo duro!

Con la rectora Karla Planter y la alcaldesa Verónica Delgadillo en la primera fila, Juárez Miranda se comprometió a buscar mejores opciones laborales para los académicos. El ex líder Jesús Palafox hasta le dio su bendición.

Así que, a prepararse, maestros: se avecina un nuevo capítulo en el sindicato. ¡Con puertas abiertas, claro!



* * *



La bancada de Morena en el Congreso de Jalisco presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas. Y se echaron tantas flores, que casi vaciaron el Mercado de Mezquitán.

Entre aplausos y discursos, los diputados y las diputadas presumieron iniciativas como la “eliminación” de la verificación vehicular, la reforma judicial, más vivienda para mujeres vulnerables y la lucha contra la violencia de género. Todo muy bonito, en el papel…



* * *



En época de rendición de cuentas, la que se ausentará hoy del informe de su bancada de diputados federales de Jalisco es la diputada Mery Pozos, pero lo hará porque hoy presenta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el dictamen del presupuesto del próximo año. Anticipando los tiempos establecidos, fruto del buen trabajo, se espera que se vote la próxima semana.

Cabe destacar que ella tendrá su informe el 21 de noviembre, luego de terminar su encomienda del presupuesto federal.



* * *



¡Prepárense para el nuevo festival Bien de Noche Guadalajara!

La presidenta Verónica Delgadillo confirmó que cada primer sábado del mes, el Centro de Guadalajara se convertirá en un corredor cultural, gastronómico y deportivo. Y no solo eso, también abrirán restaurantes, locales comerciales, museos y hasta iglesias. ¡Toda una fiesta!

Desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, música, luces y sonrisas llenarán las calles. Pero ojo, esto no es solo para los turistas, también habrá espacio para los adultos mayores y niños. ¡Hasta las iglesias serán parte del show! ¿Qué tal?

