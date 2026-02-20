Recibió fuertes combinaciones ante Terence Crawford, en las dos primeras ediciones con Gennady "GGG" Golovkin, también, "al estilo mexicano", publicitaban en Estados Unidos. Boxeadores de mediana calidad ya le untaban cuero, suma riesgosa para su integridad física, sin mayores contratiempos, debió retirarse en 2018, época en la que ganó formidables bolsas en millones de dólares. La revista Forbes publicó que fue el deportista mexicano que más dinero obtuvo durante el segundo semestre de 2017 y la primera parte de 2018, 44.5 millones de dólares.

"¡No te retires "Canelo", no te retires!", es el grito desesperado de la industria que apostó todo en el tapatío, y ante su casi adiós, no tiene al reemplazo taquillero para el negocio.

A Saúl Álvarez aún lo liga contrato con Turki Alalshikh, par de compromisos que podrían resultar intensos. El tapatío ya debió analizarlo con profundidad, cuidar su salud y retirarse, lo que le podría costar millones de dólares por posible demanda, o arriesgar su integridad para ganar sus primeros mil millones de dólares.

"Canelo" desde que empezó a justificarse, tras la cátedra que le aplicó Terence Crawford, echó a andar la máquinaría publicitaria, empujado por quienes venden su marca, lo convencen que aún tiene mucho que darle al boxeo, es un producto al que hay que exprimirle su tesoro, la salud. “Mi cuerpo no respondió como yo quería. Necesitaba estar más rápido, no pude recuperar el peso que buscaba y sentía las piernas cansadas”, es la explicación de lo que falló en su derrota ante Terence Crawford. Publicó EL INFORMADOR. Ese es el estilo boxístico de Saúl desde que debutó para Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya.

Reiterar que sí tenía la intención de revancha con Terence Crawford, es un disparate que alguien se lo debe estar repitiendo muchas veces todos los días para que "Canelo" se lo crea. La verdad es que Crawford le habría ganado más fácil en una segunda edición. Bivol, en pelea de a de veras, como fue la primera edición, lo vuelve a superar en una revancha. Que Turki Alalshikh quiera crecer el contrato de "Canelo" a cinco o siete años, es imaginar que cuidará a la gallina de los huevos de oro, lo enfrentaría con rivales de medio pelo, ante los que el tapatío se ha observado como un fuera de serie, contrato que lo colocaría como el boxeador que ganó bolsas por más de mil millones de dólares. No existe otra explicación, la caballada está muy flaca. El negocio es redondo, para qué estropear el físico del boxeador jalisciense... Y por ahí estaré atisbando.