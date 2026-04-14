México cambia de voz diplomática justo cuando el tablero internacional vuelve a tensarse de manera visible. El petróleo rebasó otra vez los cien dólares por barril, el conflicto entre Estados Unidos e Irán devolvió al centro del debate el riesgo de un shock energético y la revisión del T-MEC ya dejó de ser una conversación futura para convertirse en una negociación cargada de presión. En ese marco llega Roberto Velasco a la Cancillería, y por eso el relevo no debería leerse como un simple ajuste administrativo.

Hay cambios de gabinete que pertenecen a la rutina interna. Este no. Algunos nombramientos hablan hacia afuera, dicen cómo un país decide presentarse ante el mundo, cuáles son sus prioridades reales y qué ansiedad busca contener. Velasco no viene de un espacio periférico: llega desde la subsecretaría para América del Norte, es decir, desde el corazón de la relación con Estados Unidos y Canadá. El mensaje, por tanto, es bastante claro. En medio del desorden global, México ha decidido que su frente principal sigue estando al norte. No se trata sólo de diplomacia: se trata de timing, lectura estratégica y credibilidad externa.

La decisión tiene lógica: hoy buena parte de la estabilidad mexicana pasa por ahí. Ahí se juega la revisión del tratado comercial, ahí se juega la confianza de los inversionistas, ahí se juega también una parte decisiva de la seguridad energética de un país que sigue dependiendo del exterior para cubrir una porción incómoda de su consumo de gas natural. Y ahí se juega, además, la posibilidad de que la economía mexicana mantenga una narrativa de integración productiva en un momento en que Washington observa con creciente dureza el éxito exportador de sus socios.

Pero que la apuesta sea comprensible no significa que sea suficiente. El problema de este tiempo es que las crisis ya no llegan por separado. Se enciman. Energía, inflación, comercio, cadenas de suministro, tasas, inversión, seguridad. Todo ocurre a la vez, y en ese entorno, un país no puede limitarse a administrar su vecindad con Estados Unidos como si el resto del tablero fuera secundario.

Eso es lo que vuelve tan delicado este cambio. No por las razones internas que suelen invocarse para explicar una salida, ni por esos cuentos administrativos que sirven para consumo doméstico, sino por el momento en que ocurre. México releva a la cabeza de su política exterior cuando el mundo entra en una fase más áspera, más cara y más inestable. Afuera nadie lee estos movimientos en clave de pasillo, los lee como señales de posición. Y por eso la pregunta de fondo no es quién deja el cargo ni bajo qué versión oficial se explica su salida, sino qué país está intentando proyectar México justo ahora que el mundo volvió a endurecerse.

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