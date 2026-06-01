Memo y Juan

- ¡Compañero! ¿Ya está listo para el Mundial? -pregunta Juan a Memo efusivamente.

-En eso andamos, ya comienza a sentirse el ambiente en la ciudad. Vamos a ver cómo nos va -responde Memo.

-¡Nos va a ir bien! Ya sabes que nosotros somos buenos para la fiesta. Además, pa’lo que nos va a durar el gusto -agrega Juan-. Nomás son cuatro partidos y junto a la Selección de México, jugarán Corea del Sur, Colombia, España y Uruguay -comenta Juan.

-¿Tan poquitos? -pregunta Memo y añade- Mejor se hubieran ahorrado el gasto.

-No seas negativo -dice Juan-. El espectáculo será de primera. Fíjate, España, que viene con todas sus estrellas, es un serio aspirante a campeonar. ¿Cuándo te habías imaginado ver jugar a Pedri, Yamal, Nico Williams, Gavi, Cubarsí y Ferrán Torres?

-Y con lo barato que están los boletos, seguramente llevarás a toda la familia -comenta Memo entre risas y agrega-. Con las medidas de seguridad, no los vas a ver ni de lejos.

-Lo que sí va a estar de lujo es que viene el rey de España acompañado de la reina Leticia -informa Juan-. Vamos a ver si la presidenta le hace el vacío. Por cierto, ¿te acuerdas que la consorte vivió aquí cuando trabajó en un diario local? Sería interesante saber cómo nos ve a la distancia del tiempo.

-Qué tal que, aprovechando el viaje, el rey le pida disculpas al pueblo de México por los agravios de la conquista -apostilla Memo con sarcasmo-. Por cierto, la presidenta con apellido español, que habla náhuatl, viste huipil y anda descalza, ya anunció que no irá a la inauguración del Mundial en la Ciudad de México. ¿Zacatito pa’l conejo?

-¡No seas irreverente! ¡Es nuestra Presidenta! -defiende Juan molesto.

-No te enojes -dice Memo-. Yo solo señalo que, siendo la Primera mandataria del país, pues debe de cumplir con los protocolos existentes, entre otros, representarnos en eventos como el que nos ocupa y llevar las relaciones con las naciones extranjeras ¡nada más! -replica con sorna.

-Pues mira, lo que sí, es que debemos poner nuestro granito de arena para que todo salga bien, porque nomás nos faltaba que gastados y aporreados. Imagínate la impresión que se pueden llevar nuestros visitantes si los agarra una balacera ¡Que miedo! -sentencia Juan.

-No, “pior” te la cuento. Imagínate que, para saciar la sed toman agua de la llave y “cain” víctimas de la venganza de Moctezuma o les toca arrastrar sus maletas desde el aeropuerto hasta la carretera a Chapala. ¡Dios nos libre! -desarrolla Memo entre preocupado y risueño.

-Bueno, ¿tú quieres que nos vaya mal, o qué? -reclama Juan enfadado.

-Nombre, ¡nada de eso! Como buen mexicano, deseo que todo salga al “dedillo”, más aún cuando las autoridades han realizado un gran esfuerzo e inversión para poner a nuestro país en lo alto -apunta Memo.

-Oye, ¿y si secuestran a su majestad, o con tal de hacer la masa aguada, se aparecen las madres buscadoras? inquiere Juan, poniendo la cara seria.

-De plano no tienes remedio -concluye Memo, pensativo.