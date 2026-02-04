Más aguinaldo…

Además del alza al salario mínimo presumida por los Gobiernos de la 4T, también se siguen acumulando las reformas laborales “de vitrina”, como las famosas vacaciones dignas, que por fin reconocieron que descansar no es pecado.

En la fila siguen dos pendientes que todos conocen: reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana y ampliar el aguinaldo a 30 días. La pregunta del millón es si pasarán en este periodo ordinario del Congreso de la Unión… o si volverán al cajón de las buenas intenciones.

Pero cuando parecía que todo estaba en pausa, el PAN decidió agitar el avispero: ahora propone eliminar el ISR al aguinaldo de los trabajadores para que llegue completo. ¿Es una convicción social o un oportunismo navideño anticipado? El Gobierno federal renunciaría a ese dinero y la prestación quedaría íntegra para el trabajador.

Mientras tanto, el Congreso estira el debate y el trabajador sigue esperando.

* * *

El miércoles pasado se eligió a cuatro nuevos consejeros ciudadanos propietarios para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que llegan a una institución más famosa por sus pleitos internos que por la defensa efectiva de los derechos humanos. Un aterrizaje complicado: la CEDHJ lleva tiempo extraviada entre silencios incómodos y recomendaciones que nadie recuerda haber leído.

Pero la función apenas comienza.

A finales de julio deberá renovarse otro bloque de cuatro consejeros, y en agosto tocará el cambio en la Presidencia de la Comisión. Es decir, meses movidos en una dependencia donde el mayor reto parece ser ponerse de acuerdo consigo misma.

La gran pregunta es si estos relevos servirán para rescatar a la Comisión del letargo o solo para reacomodar las sillas.

* * *

En Tlaquepaque ya no hay suspenso: Laura Imelda Pérez Segura decidió adelantar capítulos y confirmar lo que en los pasillos del poder municipal se daba por hecho. Ante más de cuatro mil personas —entre militantes, operadores y estructura bien aceitada— la alcaldesa levantó la mano y dejó claro que va por la reelección en 2027. Nada de insinuaciones: el mensaje fue directo a los diputados federales y locales que aspiran al cargo, por parte de Morena.

El acto, cuidadosamente coreografiado, sirvió para enviar dos señales: músculo territorial y llamado a “cerrar filas”, traducción política de “nadie se mueva sin permiso”. Disciplina, trabajo incansable y cercanía con la gente fueron las palabras clave, aunque en el fondo el mensaje fue otro: el proyecto sigue vivo y la maquinaria ya está encendida.

La contienda arrancó antes… y con lista de asistencia.