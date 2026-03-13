Marco Verde espectacular

El colombiano Alexander Moreno representa buen sinodal para el mazatleco Marco Verde, se enfrentan mañana en el Code Alcalde. Moreno llega con registro de 13 peleas, 8 triunfos y 8 nocauts favorables, suficiente para ponerle algunas trabas al medallista olímpico en París 2024. El compromiso debe anunciarse en peso medio.

Verde, quien tiene la química para convertirse en revienta taquillas y boxeo para grandes ligas, podría conquistar ante Moreno un triunfo espectacular, que elevaría su popularidad internacional a través de la plataforma Guadalajara.

El mazatleco quiere continuar invicto en su quinta pelea profesional, ha noqueado a dos adversarios, la exigente afición tapatía está a la espera de otro KO del "Green" para calificarlo como boxeador completo, ya es técnico y elegante, cualidades que aprendió en el box olímpico, y las que no deben ser minimizadas, o borradas, para cambiarle el estilo y ascenderlo a un actor rupestre y aburrido, boxeo gris, el bostezo que aprovechó Jake Paul, Zuffa Boxing, la plataforma Netflix para presentar a los abuelitos Mayweather Jr.-Pacquiao, la que debió ser anunciada como una exhibición, es el entretenimiento que exige el público de las redes sociales.

Marco Verde debe continuar con la línea de los maestros que convirtieron al boxeo mexicano en potencia mundial, los Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Ricardo "Finito" López o Marco Antonio Barrera, entre decenas de etcéteras. Boxeadores completos, técnicos, noqueadores, elegantes. Arte y poesía en movimiento, dijo el mánager genio Jesús "Cholain" Rivero, del boxeo en su máxima expresión.

El público que poco o nada se interesa por el arte de la defensa y el ataque, es el mexicano estadounidense, el que finalmente paga por ver un encuentro de toma y daca, de púgiles que se lanzan pedradas, con un futuro asegurado en el anonimato.

El "Green" debe ser firme en cuidar la calidad que ganó en el terreno amateur, activo que lo consolidará en las grandes ligas, es el pronóstico. Y por ahí estaré atisbando.