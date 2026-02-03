Maquinitas tragamonedas o la impunidad a la vista

Porque ninguna autoridad lo había dicho con esa claridad, pese a que su uso se empezó a generalizar ilegalmente hace más de 20 años, resultó muy importante el llamado que hizo la semana pasada a las y los alcaldes de Jalisco, en especial a los del Área Metropolitana de Guadalajara, el general comandante de la Quinta Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez, para que combatan con mayor determinación la operación de las conocidas como maquinitas tragamonedas, que proliferan cada vez más en las tiendas de abarrotes de toda la metrópoli.

El jefe militar de Jalisco, Zacatecas, Colima, Nayarit y Aguascalientes aseveró de forma contundente que la red de distribución de esos aparatos de apuesta está a cargo del crimen organizado por significarles una muy importante fuente de financiamiento ilegal.

Advirtió también que la operación de estos dispositivos irregulares le sirve también a la delincuencia organizada para tender redes de venta de drogas y para reclutar a jóvenes y menores de edad para engrosar sus bandas criminales.

Los grupos delincuenciales hacen con las maquinitas tragamonedas un abierto desafío a las autoridades. Empezando por los ayuntamientos y sus presidentes y presidentas municipales que están obligados a retirar las licencias de los comercios que permitan la instalación de estos aparatos en sus negocios.

Se sabe que, en muchos de estos casos, los comerciantes son amenazados y obligados a aceptar que coloquen las maquinitas, pero es ahí, donde la autoridad municipal debería intervenir para protegerlos, decomisando y retirando de manera permanente estos dispositivos de los pequeños comercios, que significan también una amenaza para la economía de las familias, que se gastan en estos juegos de azar el dinero destinado muchas veces a la compra de alimentos.

Desde luego habrá que investigar la posible colusión de inspectores municipales que se hagan de la vista gorda por corrupción o amenazas, porque no habrá que olvidar que el tráfico de maquinitas tragamonedas llegó hasta los primeros niveles de Gobierno en Tonalá en el 2008, cuando el ex alcalde Jorge Vizcarra Mayorga, fue desaforado acusado de ser el autor intelectual del homicidio de un funcionario municipal, con el que habría tenido diferencias por este asunto.

El combate a este flagelo le toca también a la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora que el General Fuentes pidió a los alcaldes y alcaldesas aplicarse en el retiro de las maquinitas tragamonedas, el gobernador Pablo Lemus ofreció reformar la Ley para que la autoridad estatal también pueda entrarle a esta tarea.

Ojalá, pues, que esa reforma se mande ya al Congreso, y en conjunto, autoridades municipales, estatales y federales, cumplan por fin su obligación y pongan fin al asunto de las maquinitas tragamonedas que representan la impunidad cotidiana a la vista de todos.

jbarrera4r@gmail.com