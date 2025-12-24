Lomo, espagueti y ponche…

Dicen que en Guadalajara hasta El Torito se pone navideño. Resulta que este 24 y 25 de diciembre habrá cena especial para quienes fallen en la prueba de alcoholimetría: lomo mechado, espagueti y ponche, todo incluido en el paquete “Nochebuena bajo resguardo”. Nada mal para una cena de cortesía… salvo por el pequeño detalle de pasar la noche detenidos.

La Secretaría de Seguridad destaca el menú, pero también los números: más de siete mil pruebas en el primer fin de semana vacacional y 32 personas que confundieron el brindis con el volante. Siete módulos del operativo Salvando Vidas estarán activos, listos para evitar tragedias.

Así que la recomendación es clara: la cena suena tentadora, pero mejor disfrútela en casa. Porque el mejor brindis navideño sigue siendo llegar vivo y sin multa.

* * *

El gobernador Pablo Lemus anunció que tomará unos días de descanso familiar. Eso sí, dejó claro que no se va del todo: estará pendiente.

Mientras tanto, el control remoto del Estado queda en manos de Salvador Zamora, secretario general de Gobierno, quien ejecutará todas las indicaciones, las visibles y las que llegan por WhatsApp.

El mensaje fue navideño, cálido y con hashtag incluido, porque gobernar también es saber comunicar. La promesa es volver en enero, con todo el ánimo, “el estilo Jalisco” bien planchado y la agenda recargada.

Por lo pronto, el Gobierno entra en modo festivo: el segundo al mando firma y el Estado sigue… esperando que nadie mueva el arbolito.

* * *

Y en Juanacatlán respiran aliviados… y no precisamente por la calidad del aire. La alcaldesa Ana Rosa Vergara jura que sacar la planta de ciclo combinado que proyectaba la CFE no fue político, sino un acto de amor ambiental.

El detalle incómodo es que estas plantas son menos contaminantes que las termoeléctricas de la vieja escuela, esas que sí ennegrecían pulmones y presupuestos. Pero bueno, mejor prevenir que explicar.

Al final, la inversión millonaria hará maletas a otro municipio cercano a la metrópoli, donde al parecer el medio ambiente aguanta más… o protesta menos.

Juanacatlán se queda sin planta, sin empleos directos y sin derrama, pero con la tranquilidad moral intacta. ¡Qué alivio!

Porque aquí la consigna es clara: menos emisiones, aunque también menos inversión.