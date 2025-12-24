Lo que nos dejó el 2025 (II)

Sin duda, el caso del Rancho Izaguirre, este centro de adiestramiento criminal, que se tornó también en un posible campo de exterminio luego de que en marzo de este año el colectivo de madres y padres buscadores Guerreros Unidos de Jalisco encontraron cientos de pertenencias personales, fue el que más nos sacudió en Jalisco y en México, al convertirse en noticia mundial.

Más aún porque esa finca de la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, había sido descubierta en septiembre de 2024, luego de un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, cuando quedaban 12 días para el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y estaba desatada ya la guerra entre “mayitos” y “chapitos” en Sinaloa, y en Jalisco estaba en marcha la campaña de propaganda por el cierre de la administración del entonces gobernador Enrique Alfaro, quien se iba en dos meses y medio.

Eso provocó que el caso pasara con el mayor bajo perfil posible, pese a la detención de diez hombres, que tenían en esa finca aislada a dos hombres privados de su libertad y a un tercero que había muerto por las torturas recibidas.

El caso está lejos de quedar esclarecido. Pese a que la presión de los hallazgos provocó que por primera vez las autoridades judiciales estatales visibilizaran el juicio de los diez detenidos, a los que dieron una condena récord de cárcel; se detuvo a policías cómplices de Tala; a José Gregorio Lastra, “El Lastra”, operador del cártel Nueva Generación y presunto reclutador del Rancho Izaguirre, y al alcalde emecista de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por su complicidad en la operación de esa finca y del muy cercano Rancho de la Vega, donde también se cometían ilícitos.

Falta, sin embargo, deslindar de responsabilidades a las y los funcionarios de la Fiscalía estatal de la pasada administración de Alfaro por las irregularidades enlistadas en marzo por el ahora exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

La zona dorada de Zapopan volvió a ser epicentro de crímenes de alto impacto, como el asesinato de una joven influencer mientras transmitía en vivo, lo que agravó el problema de los feminicidios, y en noviembre, con la privación ilegal de la libertad de dos agentes federales que fueron enviados de la Ciudad de México y que, por fortuna, aparecieron con vida en Magdalena, Jalisco.

