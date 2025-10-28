Lo que no puede faltar

Hace dos semanas querido lector, hablábamos sobre la Reforma Judicial en el estado de Jalisco, pues el Congreso aprobó en Comisiones el Dictamen de dicha Reforma, ya desde entonces señalamos lo que considerábamos no podía faltar en ella.

Este lunes, varios medios de comunicación hacen eco de un posicionamiento que Universidades como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y la Universidad Panamericana; así como Colegios de Abogados como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Jalisco y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México capítulo Occidente; así como asociaciones civiles como Juicio Justo, COPARMEX Jalisco, y Jalisco Cómo Vamos, en el que piden al Congreso local se apruebe la Reforma Judicial en Jalisco basada en los valores de independencia judicial, imparcialidad, profesionalismo e integridad.

Dichas instituciones y organismos trabajaron en conjunto en una propuesta que garantizara dichos valores, por lo que el Gobernador, Pablo Lemus, quiso hacer suyo dicho documento y lo enriqueció con las consultas ciudadanas que convocó para tal efecto. El documento final lo presentó al Congreso el 25 de febrero del presente año. A dicha propuesta se le podrán añadir o quitar cosas, pero contiene unos irreductibles sin los cuales no se puede garantizar la idoneidad de las personas que aparecerán en las boletas para ser electas como personas juzgadoras.

Hoy me gustaría transcribir los irreductibles presentados en el posicionamiento, para que tú, querido lector, puedas conocerlos:

1. Metodología única de evaluación, que garantice un escrutinio público riguroso y verificable y sea desarrollada por Instituciones de Educación Superior de Jalisco.

2. Comités de evaluación independientes y que cada poder público proponga el mismo número de candidaturas judiciales.

3. Integridad de los aspirantes, mediante la declaración “3 de 3” y la ausencia de antecedentes graves.

4. Máximo de dos candidaturas por cargo, que permita ejercer un voto informado.

5. Campañas con contenidos sustantivos sobre justicia, no superfluas ni dominadas por la mercadotecnia.

6. Paridad de género efectiva, mediante distritos diferenciados para mujeres y hombres.

7. Adscripción judicial según méritos de evaluación, no por geografía electoral, porcentaje de votación o por azar.

8. Un Tribunal de Disciplina Judicial no persecutor, con prohibición expresa para sancionar criterios jurisdiccionales.

9. Juicio local de protección de derechos humanos, como garantía efectiva frente a vulneraciones a derechos y libertades.

10. Incorporación del Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial, para dar coherencia y solidez institucional al sistema.

El tiempo sigue pasando, por mandato constitucional Jalisco debe reformar su Constitución para sentar las bases de la elección de personas juzgadoras, nuestros legisladores podrán pasar a la historia como los garantes de la justicia para los jaliscienses, o como los que dejaron pasar la oportunidad.