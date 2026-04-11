Lo bueno y riesgoso del viaje a España

La imbécil -falta de inteligencia, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua- carta remitida en marzo de 2019 por parte del ex presidente López Obrador al rey Felipe VI de España, exigiendo a la corona una disculpa como gesto de reparación del daño causado a los pueblos indígenas de nuestro país por los acontecimientos sucedido durante la Conquista, fue el motivo del distanciamiento en los últimos años entre ambas naciones. Sin embargo, el pasado 16 de marzo, durante la exposición denominada “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” celebrada en Madrid, a la que asistió su majestad -y en donde estuvo nuestro embajador, Quirino Ordaz-, reconoció que “hubo abusos” y “controversias éticas”, agregando que “hay cosas que, cuando las estudiamos, las conocemos, dices, bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”.

El comentario improvisado no fue una “disculpa”, pero si el reconocimiento a algunas atrocidades que se cometieron a la llegada de los españoles a estos territorios; aunque hay que hacer notar que, cuando empezó el arribo desde el viejo continente -febrero de 1519-, no existía el reino de España, que se oficializó en 1707, ni los Estados Unidos Mexicanos, que se utiliza en documentos oficiales, constitucionales desde 1824. Así que, lo sucedido antes de esas fechas, es simplemente otra historia y por las que no se pueden pedir cuentas ni explicaciones a nadie. Sin embargo, por las estupideces y caprichos de un deficiente se quiere cambiar la historia e interpretarla a su retorcida manera de pensar.

Pero el gesto del rey suavizó la tirante relación y hoy, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció que viajará a la “Madre Patria” -conocida España de esa manera por ser la colonizadora que ejercicio dominio político, económico y cultural sobre una gran parte de Hispanoamérica durante más de tres siglos- para asistir a una reunión de dirigentes progresistas de todo el mundo, donde el anfitrión será el jefe del Gobierno Español, Pedro Sánchez.

La reunión a la que asistirá Sheinbaum a partir del 18 de marzo en Barcelona, se denomina Global Progressive Mobilisation, en donde el tema central será mostrar “una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”.

Lo bueno, es el “nuevo” acercamiento a España después de la cretina idea ex presidencial de pedir una disculpa, pero, lo riesgoso, es que el inquilino de la Casa Blanca no se vaya a molestar porque nuestra presidenta vaya al Viejo Continente -en donde no ven “con buena cara” a Trump- a hacer proselitismo en contra de la extrema derecha.

Usted, ¿qué opina?