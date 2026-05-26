Lenguaje, política y conflicto

Uno de los mayores peligros que puede enfrentar cualquier sociedad, es el deterioro de su propio lenguaje; es decir, permitirse la degradación de las palabras públicas, y erosionar la posibilidad misma de reconocerse mutuamente como interlocutores legítimos. México atraviesa hoy por una época así. Mientras las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y desplazamientos internos configuran un escenario de violencia extrema, el discurso político parece haber abandonado también la tarea elemental de preservar las condiciones simbólicas de la convivencia.

La violencia tiene también una dimensión lingüística, que se presenta cuando el lenguaje deja de ser mediación y se convierte en instrumento de hostilidad permanente; cuando la política abandona la deliberación y asume la lógica binaria de la confrontación perpetua. En México, particularmente desde la presidencia de la República, en los últimos años el discurso público ha sido estructurado bajo una racionalidad de disputa continua.

La consecuencia filosófica y política de ello es grave. El Estado moderno descansa sobre una pretensión civilizatoria fundamental: la posibilidad de que los antagonismos sociales no desemboquen en la destrucción recíproca. Por eso el lenguaje político no puede organizarse exclusivamente bajo categorías de descalificación moral, sospecha o exclusión. Cuando el adversario es transformado sistemáticamente en amenaza ontológica —traidor, corruptor absoluto, enemigo del pueblo— el espacio de la política se estrecha peligrosamente. Entonces la deliberación deja de ser posible imponiéndose la lógica de la adhesión o del rechazo.

Aristóteles comprendió con extraordinaria lucidez que la polis era una comunidad ética sostenida por el logos. La política, en sentido profundo, se sustenta en el ejercicio racional mediante el cual los ciudadanos buscan ordenar la vida común conforme a alguna idea del bien compartido. Por ello la prudencia —la phronesis— ocupaba un lugar central en tanto virtud capaz de discernir, en medio de la pluralidad y el conflicto, aquello que permite preservar la comunidad.

La buena política no consiste en anular las diferencias. Consiste más bien en hacer posible una cierta unidad de propósito entre sujetos y grupos que inevitablemente piensan distinto. La democracia no exige homogeneidad moral, sino la capacidad de sostener un mundo compartido incluso bajo el desacuerdo. De ahí que el lenguaje político deba aspirar a la mesura, porque es precisamente aquello que impide que el conflicto derive en devastación.

George Steiner advirtió que toda crisis histórica profunda termina afectando las estructuras mismas de la palabra. Después de las grandes catástrofes del siglo XX, el problema ya no era únicamente qué podía decirse, sino si el lenguaje conservaba todavía alguna potencia ética. La degradación de la palabra pública precede con frecuencia a la degradación de la vida pública.

Habermas, desde otra tradición filosófica, llegó a una intuición semejante. La legitimidad democrática depende de la existencia de una racionalidad comunicativa: la disposición a reconocer al otro como interlocutor válido y a construir consensos mediante el intercambio argumentativo. Sin esa mínima confianza en la palabra compartida, la política degenera en pura administración de fuerzas.

México enfrenta hoy un desafío de enorme complejidad. No sólo porque padece formas extremas de violencia criminal y desigualdad estructural, sino porque el deterioro del lenguaje político amenaza con normalizar la fractura permanente como forma ordinaria de gobierno. Una sociedad que escucha diariamente que toda discrepancia equivale a traición, pierde la capacidad de construir horizontes comunes.

La política debería ser exactamente lo contrario: el difícil arte de impedir que la pluralidad desemboque en enemistad absoluta. Gobernar no es mantener movilizadas identidades enfrentadas; es custodiar las condiciones que permiten la coexistencia entre diferencias irreductibles. Por eso la prudencia no es debilidad. La moderación no es “rendición”. Y el reconocimiento del otro no constituye concesión moral alguna: representa, al contrario, la última defensa civilizatoria frente al abismo de la fragmentación.

Si se permite que el lenguaje de la política se convierta exclusivamente en lenguaje de combate, se erosiona la cortesía pública, la convivencia cívica, pero, sobre todo, la posibilidad misma de seguir habitando juntos la comunidad histórica y política que sintetizamos en la bella palabra de México.

@mariolfuentes1

Investigador del PUED-UNAM