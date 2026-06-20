Las “Zonas Azules”

Hay sitios del mundo en donde las personas viven más tiempo, donde la gran mayoría de sus habitantes son centenarios y saludables. Un grupo de especialistas lo detectó y comenzó a investigar por qué la población de esos lugares además de superar los 100 años de edad, está sana y en condiciones de vida funcionales. Inicialmente se pensó que era genética, pero descubrieron que había otros factores.

En un gran mapamundi identificaron los pueblos que tenían mayor concentración de personas longevas, con adultos centenarios; cada población la señalaron con un marcador azul, como una simple etiqueta visual. Y así surgió el nombre de “Zonas Azules”, no porque tuviera un significado biológico o médico.

En el mundo hay cinco regiones consideradas “Zonas Azules”: Cerdeña, en Italia; Okinawa, Japón; la península de Nicoya, en Costa Rica; Ikaria, en Grecia, y Loma Linda, en California, Estados Unidos. Sitios donde sus habitantes viven 25 años más que, por ejemplo, los mexicanos cuya esperanza de vida promedio se estima en 76 años, según datos del INEGI.

Al estudiar la inusual longevidad saludable de estos sitios, el médico gerontólogo Gianni Pes, el demógrafo Michel Poulain y el periodista e investigador Dan Buettner detectaron que esas poblaciones -con sus propias culturas, historias y ambientes- compartían algunos patrones en común, que estaban más allá de su genética.

La alta longevidad, según fueron documentaron, no dependía de que tuvieran o no altos ingresos económicos, tampoco estaba en función de que contaran con un sistema de salud de primer mundo; los habitantes de esas zonas eran centenarios porque compartían un estilo de vida; se trata de hábitos y no de genética.

Los investigadores detectaron que los habitantes de las denominadas “Zonas Azules” comen principalmente frutas y verduras, menos carne y evitan alimentos procesados, no fuman y beben poco alcohol; se mantienen activos físicamente; viven en comunidades unidas y priorizan a su familia y amistades; tienen niveles más bajos de estrés y tienen un propósito en la vida, algo que los mantiene motivados.

Sus hábitos no son nada de otro mundo, solo requiere constancia: alimentación sana, estilo de vida activo y rodearse de personas que sumen a sus vidas, círculos sociales que apoyen comportamientos sanos, teniendo un propósito en la vida. Creemos nuestras propias “zonas azules”, con rutinas sanas y rodeados de personas que nos transmitan energía, que nos den paz.