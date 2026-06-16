Las lluvias no fallan, nosotros sí

Cada temporada de lluvia es lo mismo, calles inundadas, alcantarillas que se vuelven fuentes que ponen de manifiesto la mala planeación urbana.

Históricamente, en nuestras ciudades hemos cubierto con concreto espacios que absorbían agua; entubamos arroyos; se urbanizaron zonas de riesgo; se permitió el desarrollo habitacional sin resolver previamente la capacidad del drenaje pluvial; se normalizó que la zona conurbada creciera sin una planeación integral.

Las consecuencias son devastadoras, basta una hora de lluvia intensa para que nuestras calles colapsen; cuando año tras año se inundan las mismas calles, no son fenómenos aislados, sino que comienza a configurarse un problema de responsabilidad pública.

Y si a esto añadimos que, en años como este en el que caen grandes cantidades de agua el problema son las inundaciones, pero en años en los que no llueve el problema son las sequías, se pone de manifiesto que no tenemos un plan integral en el cuidado del agua.

Hace varias décadas tuve la oportunidad de ver un reportaje de cómo se recolecta el agua de lluvia en ciudades de Estados Unidos, con un sistema de canaletas que se cierran cuando llueve con el ánimo de recolectar el agua pluvial y ser tratada para consumo humano. y cuando deja de llover se abren las canaletas para permitir que otro tipo de líquidos se vaya al drenaje.

Una servidora ha comentado esa posibilidad con ingenieros y personas de distintos partidos políticos y la respuesta ha sido devastadora, ese tipo de proyectos no se consolidan porque requieren mucho dinero y no se ven. Resulta especialmente preocupante que se sigan destinando presupuestos millonarios a obras de alta visibilidad política mientras proyectos estructurales de drenaje profundo, colectores pluviales, mantenimiento preventivo y actualización de infraestructura hidráulica permanecen postergados porque no generan la misma rentabilidad electoral.

En esta época del Mundial pienso en nuestros visitantes extranjeros, seguramente se sorprenden por la forma en la que llueve en la Zona Metropolitana de Guadalajara y aún más en como se inundan nuestras calles. Para ellos podrá parecer un evento meteorológico extraordinario, algo que pasa una sola vez, para los que vivimos aquí es el pan nuestro de cada día en temporada de lluvias.

La lluvia no es el problema, la lluvia sólo visibiliza nuestras omisiones como ciudadanos al tirar la basura en la calle y no exigir a nuestras autoridades acciones preventivas; y como gobernantes, al no planear responsablemente el crecimiento de nuestras ciudades.

Una ciudad no colapsa cuando llueve demasiado, sino cuando durante años se gobierna muy poco.

@IsaAlvarezPenna