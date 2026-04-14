La ruta que marca Luisa María Alcalde

Una nueva crisis está por estallar en Morena: la salida de la presidenta del Comité Nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján. Aunque no es la primera reacción interna que puede atribuirse al golpe recibido por la Presidenta Claudia Sheinbaum después del accidentado proceso de la reforma electoral, sí es una de las más claras y evidentes.

Ayer mismo, la Presidenta aseguró en su rueda de prensa de todas las mañanas que no tiene conocimiento de si Alcalde Luján dejará la dirigencia del partido, pero la reconoció como una “millennial muy comprometida”. Esta expresión define escasamente si la Presidenta del país aprueba su desempeño como dirigente del partido, pero la impresión es negativa.

Siguiendo la ruta de Luisa María Alcalde hacia atrás, su recorrido es breve pero meteórico. Su influencia y posición política creció desmesuradamente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y terminó -aunque su influencia fuera casi nula- nada menos que como secretaria de Gobernación.

El éxito electoral de Claudia Sheinbaum y las confusiones políticas del primero año del sexenio, le permitieron a Luisa María sortear una tarea que le resultó muy compleja: presidir al partido. Navegó entre los escándalos provocados por Andrés Manuel López Beltrán y los permanentes conflictos internos morenistas. Ante los embates de los grandes “capos” del partido, como Adán Augusto López o Ricardo Monreal, además de los descarados discursos de personajes como Saúl Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes junto a otros personajes demolieron el discurso de la disciplina y la incorruptibilidad de Morena, la figura de la presidenta nacional se fue diluyendo rápidamente.

Actualmente, nadie defiende a Luisa María Alcalde.

La proximidad de las elecciones del año 2027 y los choques permanentes entre los diferentes grupos morenistas, además de las atrevidas resistencias a la figura presidencial, obligan a un reagrupamiento de fuerzas y naturalmente, la mayor oportunidad la tienen en Palacio Nacional y en el grupo político cercano a la presidenta Sheinbaum Pardo.

Luisa María Alcalde será una pieza sacrificada sin mayor problema. Andrés Manuel López Beltrán, de quien ya se había empezado a mencionar que preparaba su candidatura presidencial para el año 2030, sólo se sabe que concentrará sus esfuerzos en Tabasco, donde posiblemente será legislador. A ambos personajes les sobra juventud.

¿Y quién llega a encabezar el partido? De manera natural, debe ser alguien en quien confíe la Presidenta Sheinbaum: Ariadna Montiel, hoy secretaria de Bienestar, una de las carteras más influyentes del Gobierno federal, responsable de la distribución de casi un billón de pesos en programas sociales y con un nivel de influencia enorme y creciente.

¿Cómo impactará eso en Jalisco? Es una pregunta que quieren responder rápidamente y a su favor los liderazgos locales, entre quienes ha figurado decididamente la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura.

Quienes ya habían avanzado varios pasos en su proyecto político, verán aparecer nuevos obstáculos con el cambio en la presidencia del partido, porque con Luisa María Alcalde hubo un vacío que ahora cambiará definitivamente.