La desinformación de la “infoxicación”

Nos decía el sábado Amin Maalouf, luego de recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, que la ciencia y la tecnología no se pueden “desinventar” y que por ello siempre un invento llevará a otro, contrario a lo que sucede con las mentalidades que sí pueden experimentar retrocesos y llevar, por ejemplo, a una comunidad democrática de nuevo al autoritarismo. Yo añadiría que, con ello, también a la descomposición social que se expresa con los altos niveles de inseguridad y violencia, como nos pasa ahora en México.

Algo así sucede con los nuevos medios audiovisuales, que han cambiado hábitos y han aumentado exponencialmente su consumo por su brevedad, superficialidad y la falta de rigor por la veracidad en su elaboración.

Lo preocupante es que la llamada viralidad de los contenidos que incendia las redes por apelar a las emociones en busca del algoritmo fácil no ha contribuido a comprender mejor al mundo ni al diferente, al otro, sino que ha sido instrumento para fomentar el linchamiento y la polarización.

Para ello ha contribuido el uso perverso de los crecientes avances de la Inteligencia Artificial, de donde viene y se esparce la epidemia del “copypaste” de los falsos autores y la creación de imágenes y manipulación de voces que alteran e invaden la realidad desde el mundo digital, ya sea con fines de propaganda política o comercial de los llamados “influencers”.

Toda esta desinformación desborda las comunidades digitales, donde circula profusamente, para instalarse en las mentalidades de los hombres y mujeres que habitan los vecindarios del mundo real y despliegan ahí todas estas “toxicidades”, poniendo cada vez en mayor riesgo la convivencia social armónica.

De todos estos dilemas y de los retos para que, desde el periodismo y otras disciplinas como la filosofía y la ética, se logren los antídotos para desincentivar toda esta “infoxicación” y se revaloren los contenidos verificables y fundamentados, hablaremos en la temporada número 50 de TVMorfosis, que inicia hoy en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, como desde hace trece años que Gabriel Torres Espinoza, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, fundó este proyecto que se ha exportado a España, Brasil, Colombia y Cuba.

Tuve el honor de recibir su invitación para participar mañana en el sexto programa, que abordará el tema: “Del algoritmo al odio. Cómo la hipersegmentación alimenta la polarización”, que trata de cómo la automatización “prioriza contenidos polarizantes y extremistas para generar interacción”, lo que lleva a los odios y a la violencia que refería arriba, y de la que seguiremos hablando aquí en la entrega del RADAR de mañana.