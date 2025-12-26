En la transmisión, los narradores, desde el primer campanazo, estaban ciertos que el campeón mundial, panameño, considerado el mejor boxeador kilo por kilo del mundo, debía tener cuidado con la pegada del adversario, mexicano, quien con sólo acertar un golpe, podría noquear el pronóstico. El dueño del cinturón, desarrollaba estilo elusivo, de alta técnica, exhibición para el lucimiento, el público presente, estaba en su casa, lo ovacionaba.

"México un fenómeno. Mire, yo no entiendo a los mexicanos, por esta razón: tienen 110 campeones mundiales, y usted todos los días ve los diarios de su país, ¡y todo es futbol, por favor!, hicieron dos campeonatos mundiales, y no figuraron, y siempre ocupan páginas enteras, y de los boxeadores que se rompen el alma, y que llevan adelante a su país, porque todo mundo conoce al boxeador mexicano, es muy respetado. Fíjese que cuando a mi pupilo le toca pelear contra un mexicano, yo le digo, acostúmbrate a esto: tú le vas a pegar al mexicano, pero él viene por más, y es un tipo que te da espectáculo, por eso gusta para la televisión. Yo aprendí el gancho al hígado, de 'Kid Azteca'", dijo en 2005 Amílcar Brusa, manager de la leyenda Carlos Monzón.

En el segundo round estalló la derecha de Amado "Panterita" Ursúa, originario de Ciudad de México, en el mentón de Hilario Zapata, y a la lona, se incorporó el canaleño, en valiente regreso compitió en el toma y daca, decisión que encontró premio, el mexicano también visitó la tarima. Episodio que continuó con encuentro de poder a poder, el punch de "Panterita" se impuso, noqueó a Hilario en el Gimnasio Nuevo Panamá, el 6 de febrero de 1982.

Mañana, en la Arena Mohammed Abdo de Riad, Arabia Saudita, Alan "Rey" Picasso, invicto, 32-0-1, 17 nocauts, oriundo de Naucalpan, tendrá su oportunidad para enriquecer la grandeza del boxeo mexicano, desafiará a uno de los dos mejores boxeadores kilo por kilo del mundo de recientes años, el japonés Naoya Inoue, el enorme favorito para ganar por nocaut.

El nacido en Zama, Kanagawa, se presentará con registro inmaculado, 31-0, 27 nocauts. Estatura y alcance estarán a favor del mexicano, herramientas para encaminar la estrategia hacia la victoria por cualquier vía. La noche de mañana sábado puede convertirse en al trampolín de Picasso, cargaría con la fama del boxeo mexicano… Y por ahí estaré atisbando.