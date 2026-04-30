Iberoamérica: empresarios dispuestos a compartir el futuro

Iberoamérica vive un momento decisivo. No es la primera vez que nuestra comunidad se enfrenta a grandes transformaciones. Quizás, desde el proceso de independencia, no ha habido un momento como este en que podamos decir que el futuro es nuestro, si tenemos la capacidad de construirlo juntos.

México, en este contexto, representa mucho más que un punto de encuentro geográfico. Es un símbolo de conexión, de historia compartida y, sobre todo, de oportunidad. Su papel como puente entre América Latina, Norteamérica, el Pacífico y Europa lo sitúa en el centro de una conversación imprescindible sobre el nuevo mapa. Hoy, hablar de México es hablar de talento, de industria, de innovación y de una visión estratégica de la geoeconomía. Y este tema será uno de los hilos conductores del IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, que se celebrará del 27 al 27 de mayo en Ciudad de México.

Bajo el lema “La Fuerza de Iberoamérica”, este encuentro no pretende ser un enumerador de certezas, sino un espacio de reflexión compartida sobre los grandes retos y oportunidades que definirán el futuro de nuestra región. Un espacio de debate en el que los grandes empresarios e instituciones de ambos lados del Atlántico tratarán de compartir sus experiencias y visión a partir de los cuales llegar a acuerdos y construir nuevos proyectos.

El objetivo principal del programa de esta novena edición es dar forma a una realidad que ya está en marcha: una Iberoamérica cuyos empresarios están cada vez más conectados, son más conscientes de su potencial y están decididos a convertir esa conexión en un mayor impacto social.

La relación entre los países iberoamericanos ha evolucionado. Ya no se trata únicamente de vínculos culturales o lingüísticos -que, sin duda, siguen siendo una fortaleza indiscutible-, sino de una red de confianza que se traduce en inversión, en cooperación empresarial, en proyectos compartidos y en nuevas alianzas.

La empresa, especialmente la empresa familiar, juega un papel esencial en esta transformación. Durante décadas, ha sido un motor silencioso que ha sabido adaptarse a contextos cambiantes sin perder de vista lo más importante: el largo plazo. Hoy, ese modelo cobra aún más relevancia. La visión intergeneracional aporta equilibrio, propósito y nuevas formas de entender el liderazgo, porque las nuevas generaciones no solo heredan ese legado, sino que lo reinterpretan. Incorporan innovación y una mirada global que amplía horizontes. Este diálogo entre experiencia y renovación es uno de los grandes activos de nuestra región y de los socios de CEAPI. No se trata de sustituir, sino de sumar.

Y aquí es donde emerge otra dimensión clave: el impacto social, que protagonizará una de las jornadas del congreso. No podemos hablar de crecimiento si este no se traduce en oportunidades reales para las personas. La inversión y en cohesión social es, en última instancia, la base sobre la que se construye cualquier desarrollo duradero. Las empresas iberoamericanas son cada vez más conscientes de esta responsabilidad y están integrando el propósito como un elemento central de su estrategia.

La región posee algunos de los recursos más relevantes para adecuarse al nuevo modelo productivo: el 14 % de la superficie cultivable del planeta, es el origen del 20 % de las exportaciones mundiales de alimentos; posee el 60 % de las reservas mundiales de litio y el 40 % del cobre mundial proviene de la región; tiene el 30% del agua dulce renovable del planeta y alberga el 40 % de la biodiversidad mundial. Además, a diferencia de otras áreas del sistema internacional, comparte con Europa marcos institucionales fuertes y relativamente compatibles y una tradición de cooperación económica.

En paralelo, la cooperación entre regiones se vuelve imprescindible. Un contexto donde se pone de relieve la fuerza de Iberoamérica, uno de los bloques temáticos de este encuentro. La relación entre Europa y América Latina, lejos de ser un vínculo del pasado, se proyecta como una alianza estratégica para equilibrar un mundo cada vez más complejo. Compartimos valores, pero también intereses. Nos complementamos. Y en esa convergencia reside una gran oportunidad para impulsar acuerdos que generen prosperidad compartida.

Iberoamérica tiene, además, una capacidad única para generar confianza. Y la confianza es, probablemente, el activo más valioso en la economía actual. Es lo que permite atraer inversión, establecer alianzas duraderas y afrontar proyectos ambiciosos. Pero la confianza no se decreta, se construye. Requiere liderazgo, transparencia y una visión que trascienda lo inmediato.

En este momento de cambio, es fundamental reivindicar una idea sencilla pero poderosa: juntos somos la fuerza de Iberoamérica. La suma de nuestros países, de nuestras economías y de nuestras culturas no es una debilidad, sino una ventaja competitiva. Nos permite adaptarnos, innovar y encontrar soluciones desde múltiples perspectivas.

México, como anfitrión y protagonista de este congreso, encarna esa energía transformadora. La reunión entre el presidente Pedro Sánchez y la presidenta Sheinbaum es un buen prólogo de lo que puede dar de sí el congreso. Desde su dinamismo empresarial hasta su capacidad para atraer inversión y talento, México es un ejemplo de cómo la ambición y la colaboración pueden ir de la mano. Pero, sobre todo, es una invitación a mirar al futuro con optimismo y determinación.

Porque Iberoamérica no es solo una región. Es una comunidad con historia y, lo que es más importante, con un futuro por construir. Hoy más que nunca, es el momento de creer, de crear y de crecer, y el congreso de CEAPI es el punto de partida para comenzar a construir este propósito de la mano.

