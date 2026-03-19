Huyen del mal servicio del camión

El dato es demoledor: en enero del año que corre hubo una caída del 9.5% en el número de viajes diarios en el sistema de transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, al caer a 24.4 millones, en relación a los registrados en enero del 2025, que significa una pérdida de 2.6 millones de traslados.

¿Influyó en ese desplome del número de usuarios de camiones, trenes y macrobuses, toda la polémica y la irritación social que provocó el primer tarifazo anunciado de 9.50 a 14 pesos, y luego el tarjetazo obligatorio para recibir el subsidio? ¿Fue otra especie de protesta?

En este momento no hay los elementos para afirmar o negar esa hipótesis. Más aún porque de acuerdo a las más actuales cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número pasajeros del transporte público en sus distintas modalidades ha venido disminuyendo desde el pasado mes de octubre.

Bajó de 31.6 millones de viajes a 28.7 en noviembre, 26.6 en diciembre y en enero a los 24.4 millones citados arriba.

La gráfica es de una franca picada en la que la cifra de usuarios de enero, es la más baja en los últimos 13 meses. Por eso sigue siendo pertinente la interrogante de si la crisis del tarifazo y del tarjetazo, que no termina de resolverse pese a que ya se revirtieron esas decisiones, ha influido en esta bajada masiva de las ofertas de transporte público y masivo que hay en la ciudad, justo después de su anuncio en plenas fiestas decembrinas de fin de año.

Lo que habrá que confirmar también, aunque muy probablemente así será, es que la baja de pasajeros no fue generalizada. Es decir, no en los mismos porcentajes en las líneas del Tren Ligero, en los camiones articulados con carriles exclusivos que corren por la Calzada Independencia y el Periférico, y en las rutas tradicionales, donde seguramente se ha dado la disminución más pronunciada, por ser las que ofrecen el peor servicio, según las quejas de los pasajeros.

Lo que sí, es que esta renuncia de millones de pasajeros a la oferta de transporte público en la ciudad, le da la razón a los colectivos de usuarios, que en enero pasado pusieron en duda la más reciente Encuesta de Percepción del Transporte Público 2025, realizada por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), por considerarla “sesgada y manipulada”, al otorgar una calificación general de 4.02 a este servicio en una escala del 0 al 5, Lo que equivale a ponerle un 8.04 puntos en la tradicional escala del 0 al 10.

Los datos del Inegi que documentan este pronunciado descenso de usuarios, pese al aumento de casi el 7 por ciento en kilómetros que las rutas recorren, y que en ciudades como Monterrey y Puebla ha crecido el número de usuarios, son también una prueba inequívoca de la mala calidad del transporte que tenemos en la Metrópoli y que algo no está funcionando en la Secretaría del ramo, a cargo de Diego Monraz.

