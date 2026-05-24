Hot Sale: cuando los mayores de 50 compran para toda la familia

¿Cuáles son las compras más comunes en tu hogar? ¿La mayoría son para ti o para los demás? ¿Son compras personales o son compras sociales?

Cada año, cuando llega Hot Sale, muchas marcas se enfocan en un consumidor joven, veloz, digital y entusiasmado por encontrar los mejores precios en moda, tecnología o gadgets. Esa imagen existe, por supuesto. Pero en México también hay otro comprador digital más silencioso y quizá más estratégico: la persona mayor de 50 años que compra pensando no solo en sí misma, sino en toda su familia.

En México hay 38.8 millones de hogares. Y aunque no siempre miramos el consumo desde quien sostiene la vida cotidiana de esos hogares, los datos de INEGI e INMUJERES permiten hacer una estimación razonable: alrededor de 17 millones de hogares podrían tener como persona de referencia a alguien de 50 años o más. Es decir, cerca de cuatro de cada diez hogares podrían estar conducidos por un perfil mayor de 50 años que no solo compra para sí mismo, sino que piensa en las personas a su cargo, en su cuidado y en la administración familiar de los recursos.

En 2025, Hot Sale generó 42 mil 725 millones de pesos en ventas, con un crecimiento de 23.7% frente al año anterior. Las categorías más vendidas fueron moda, belleza y cuidado personal, computadoras, tabletas y celulares, electrodomésticos pequeños, además de audio, televisión y video. Vistas con ojos de marketing, esas categorías no son solo “productos en oferta”; son soluciones para la vida familiar.

Una computadora puede significar eficiencia para la escuela o el trabajo. Un celular puede traducirse en comunicación y seguridad. Una pantalla puede promover la convivencia. Un electrodoméstico puede ahorrar tiempo en la cocina. La ropa, por supuesto, es una necesidad compartida por todos los integrantes del hogar. Y el cuidado personal puede relacionarse con autoestima, salud, presentación o incluso con un pequeño regalo emocional.

Por eso, uno de los mayores errores de cualquier marca es hablarle a todos de la misma manera, porque eso casi siempre significa no hablarle con precisión a nadie. El comprador joven puede buscar ahorro, velocidad, novedad o tendencia. El comprador responsable de familia suele buscar otros atributos: confianza, claridad, garantía, precio real, facilidad de devolución y certeza de que no está tomando una mala decisión.

En momentos como Hot Sale, las marcas compiten dentro de una economía de la atención. No basta con lanzar promociones: hay que entender quién decide, desde qué canal se informa y qué nivel de confianza necesita antes de comprar. En un contexto omnicanal, cada grupo de edad tiene hábitos propios.

Un ejemplo cercano: en LAMARCALAB PODCAST, donde compartimos conversaciones para decidir mejor en la vida profesional, más del 40% de nuestra audiencia en YouTube tiene 50 años o más. En cambio, en Spotify, ese mismo grupo representa cerca del 25%. Es el mismo contenido, la misma marca y la misma intención, pero con comportamientos distintos según el canal. La pregunta para cualquier empresa es inevitable: ¿conoces realmente cuál es el grupo de edad dominante en tu audiencia meta y cómo se comporta en cada plataforma?

El prejuicio de que los mayores de 50 están fuera de la vida digital ya no se sostiene. INEGI reporta que en México hay 32 millones de personas de 50 años y más. En 2024, 84.6% de este grupo participó en actividades de comunicación digital, como hablar por teléfono, enviar mensajes o usar internet. En 2012, esa proporción era de 69.3%. Es decir, en poco más de una década hubo un salto de más de 15 puntos porcentuales.

Esto no significa que las marcas deban dejar de seducir a los jóvenes. Significa que no deben olvidar a quienes muchas veces pagan, autorizan, recomiendan o validan la compra. Los mayores de 50 años no son rezagados digitales; son usuarios selectivos. Usan la tecnología cuando les resuelve algo concreto: comunicarse, cuidar, comparar, pagar, organizar, comprar o ahorrar tiempo y recursos.

Escuchar es vender. Y en Hot Sale, escuchar a los mayores de 50 implica entender que detrás de muchos carritos digitales no hay solo una persona buscando ofertas; hay alguien tratando de cuidar mejor el presupuesto, la casa y la vida de quienes dependen de sus decisiones.

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Si no escuchas, no vendes.

emiliano@lamarcalab.com