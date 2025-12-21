Harfuch apaciguaa Washington

En la relación bilateral con Estados Unidos, uno de los “prietitos en el arroz” es la ayuda que México proporciona a Cuba con el abasto de petróleo —que a la postre se nos puede revirar con quien despacha desde la Oficina Oval de la Casa Blanca—; sin embargo, en estos momentos y en términos generales, la impresión en Washington de que lo que se está haciendo en seguridad en nuestro país es muy buena. El viernes, Marco Rubio, secretario de Estado, reconoció en una conferencia que en los últimos 11 meses hemos cambiado el rumbo en ese renglón, al afirmar que “el Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”.

Donald Trump, quien, a pesar de que el 14 de agosto dijo que, en materia de seguridad, “México hace lo que decimos que haga”, está muy consciente de que los esfuerzos de México en ese rubro difieren mucho de lo que se hacía en la administración anterior en nuestro país, y se demuestra con el comentario de Rubio, que no habla sin el consentimiento de Trump y es la voz más autorizada después del mandatario estadounidense.

Pero la percepción de que las cosas “caminan” diferente en materia de seguridad en México no es solamente del Gobierno, sino también de diferentes sectores de la sociedad estadounidense y en medios tan influyentes como el diario The New York Times, que el mismo viernes publicó un artículo en donde señala que “según los analistas, García Harfuch ha consolidado el control de la estrategia de seguridad en México como ninguno de sus predecesores. Esto ha contribuido a congraciarse con Washington”, en un donde se pregunta en su titular: “¿Este es el hombre que podrá derrotar a los cárteles mexicanos?”.

El reportaje muestra al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como un “... tipo de dedicación obsesiva a resolver el problema más irresoluble de su país, lo que le ha granjeado la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha convertido en el rostro de la campaña más agresiva de México contra los cárteles en más de una década”. Y, aunque existe pesimismo en muchos nichos de la sociedad de que el problema de la inseguridad y la violencia pueda terminar en un mediano plazo, con el antecedente de que “... la historia de México dice que los cárteles tienen las de ganar. Sus imperios criminales han sobrevivido a todo lo que los gobiernos anteriores han lanzado”, se destaca en el reportaje, pero destacando que “su éxito —de García Harfuch— ha ayudado a apaciguar a Washington”.

Usted, ¿qué opina?

