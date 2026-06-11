Guadalajara será la mejor sede en México

Si usted es de los que se queja constantemente de que Guadalajara sea sede del Mundial de futbol 2026, advierto que probablemente esta columna no sea para usted. Personalmente, a mí me encanta que la ciudad que tanto amo sea sede de este magno evento para los FIFAs. Estoy convencido de que será la mejor en México.

No es poca cosa esto que le digo. Prepararse para ser la mejor sede del Mundial conlleva un montón de esfuerzo, preparación y presupuesto. Son tres cosas que Guadalajara y Jalisco sí tuvieron. Y por lo que hemos visto, Nuevo León y la Ciudad de México no.

Es curioso, porque el anuncio sobre que México sería una de las tres sedes del Mundial 2026 se dio hace ocho años. Uno supondría que es tiempo suficiente para los preparativos, pero a juzgar por los resultados, no todos lo consideraron así.

Ojo, que Guadalajara y Jalisco tienen sus problemas, algunos propios de una ciudad de tanta relevancia. Pero aquí recibimos a los visitantes en uno de los mejores aeropuertos de Latinoamérica; la entrada a la ciudad que representa la carretera a Chapala ya no da pena, ya hasta luce después de su renovación; ya existe la posibilidad de moverse desde el aeropuerto hasta el Centro de la ciudad de la Línea 5. A eso súmele que el Estadio Guadalajara es uno de los mejores del continente y que, a diferencia del potrero en el que pusieron a entrenar a Japón en Nuevo León, acá Corea del Sur se encontró con unas instalaciones de Verde Valle que no tienen nada que pedirle a las mejores del mundo.

Y por si fuera poco, Guadalajara contó con un Comité organizador del Mundial que se puso las pilas y logró sacar una chamba monumental por donde se le vea. La neta, mi reconocimiento total a todas y todos sus integrantes.

Es obvio que no todo se trata de logros de Gobierno, mucho es de la iniciativa privada. Y ahí me parece que radica el valor de esto: Jalisco tiene las condiciones para que todos cumplan con su parte. ¿Por qué en Ciudad de México y en Nuevo León no sucedió lo mismo?

En Ciudad de México parece que había más urgencia por pintar la ciudad de Morado que por realmente crear las condiciones suficientes para recibir un Mundial. Del estadio ni hablamos: entre su cuestionada renovación hasta el pleito legal que trae con los dueños de los palcos, parece que no da una.

En el caso de Nuevo León, se habla más de las obras inconclusas y del maquillaje de la ciudad que de otra cosa. Eso sí, ya dijo Samuelón que no todo es jalar. Si me lo preguntan, puede que esté de acuerdo.

Que ruede el balón y que inicie la fiesta mundialista. Guadalajara está lista para ser la mejor sede de este Mundial.

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