Guadalajara está de fiesta

Este fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Feria del Libro más grande del mundo por el número de asistentes y la más grande, en todos los sentidos, de quienes hablamos la lengua de Cervantes.

Paseando por sus pasillos pude reflexionar en dos cosas; primero, la importancia de empezar las cosas y segundo, la importancia de la cultura en el desarrollo de nuestra sociedad.

Lo que inició como un proyecto modesto, es hoy una realidad que superó sin duda cualquier expectativa, la Universidad de Guadalajara organizó la primer Feria del Libro en noviembre de 1987, durante los primeros años no fue un evento de las dimensiones que hoy la conocemos y aunque desde el principio se concibió como un evento internacional, las personalidades literarias tardaron en llegar y no fue sino hasta 1993 cuando Colombia fue el primer invitado de honor, desde entonces los números han crecido, tanto en editoriales como en visitantes y eventos.

Contar con la Feria Internacional del Libro en nuestra ciudad tiene beneficios de todo tipo, la derrama económica es indiscutible, no sólo para las editoriales sino para hoteles y comercios de toda la Zona Metropolitana de Guadalajara; ahora bien, los beneficios que conlleva despertar el gusto por la lectura tanto en niños como en adultos es inmensurable, una sociedad que lee, es una sociedad culta, que participa en la vida pública, que sin duda quiere vivir mejor y trabaja para ello.

Varias Universidades tienen un espacio en la FIL, entre ellos la Universidad Panamericana, pues una función propia de la Universidad es la investigación y la difusión del conocimiento y que mejor manera que hacerlo que a través de los libros.

Estamos a dos años de que la FIL Guadalajara cumpla 40 años, seguramente ya se están organizando los festejos por todo lo alto, tanto en la semana propia de la Feria Internacional del Libro, como alrededor de la Feria. El próximo año seremos sede del Mundial de futbol y habrá quienes no tengan cabeza para otra cosa, pero la Feria Internacional del Libro de Guadalajara merece un festejo merece que todo Jalisco se vuelque en celebrarlo.

Como su nombre lo indica es una feria internacional, se reúnen en el recinto de la Expo Guadalajara personas de las más distintas nacionalidades, pero la Feria Internacional del Libro es nuestra, sigamos asistiendo a la FIL, sigamos comprando libros, cuidémosla todos.

