Glosa por buena ruta

Aunque lo estrictamente legal hubiera sido que la glosa del primer informe de gobierno la hubiera encabezado el propio gobernador Pablo Lemus en un acto republicano de rendición de cuentas al que rechazó acudir ante los representantes populares de sus gobernados, los dos primeros días de este ejercicio en el Congreso iniciaron por buena ruta, en beneficio de la población jalisciense.

La mayoría de los legisladores casi dejaron atrás el “horario legislativo” y han empezado sus sesiones sin los retrasos de horas que les caracterizan y han cumplido con hacer los cuestionamientos centrales de las agendas críticas y pendientes de los integrantes del gabinete de seguridad con los que se estrenó esta nueva modalidad de glosa que se da ante el pleno y que permite a los legisladores un diálogo directo y abierto con los funcionarios, a los que se puede replicar.

Nada que ver con los días de campo que durante el pasado sexenio tuvieron los miembros del gabinete de Enrique Alfaro, que solo iban a ratificar las cuentas alegres y acríticas del informe de su jefe y a recibir aplausos de sus correligionarios en el Congreso. Y es que, por tener la mayoría calificada con la bancada del partido Movimiento Ciudadano y sus exaliados panistas, limitaban las comparecencias a las comisiones legislativas, los protegían en todo momento y contestaban lo que querían. Cómo olvidar que, a los integrantes del gabinete de seguridad, o a cualquier otro secretario que tuviera pendientes incómodos, los agendaban la tarde-noche del viernes para que los reclamos trascendieran lo menos posible.

Lo que no pudieron mantener ayer los diputados es la asistencia, que también siempre ha sido una de sus deficiencias: su falta de compromiso. El martes faltaron apenas tres, pero ayer las ausencias fueron más que notorias al no presentarse casi un tercio del pleno. Ojalá que hoy los faltistas corrijan y no echen a perder este buen inicio de la glosa y su nuevo formato.

Porque sería lamentable que, por una irresponsabilidad así, no se consolide este ejercicio que justo se logró porque la pluralidad de resultados en la pasada elección desmanteló la aplanadora naranja que convirtió durante seis años al Congreso estatal en una oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Sin duda, esta nueva dinámica de rendición de cuentas se debe al impulso de la alianza opositora que no se ha dejado dividir desde el poder, desde que los unió la iniciativa de la reforma judicial.

En los últimos dos días, por lo pronto, se logró que finalmente los diputados pudieran cuestionar, entre otros temas, la deuda de la inseguridad y violencia que se padece en Jalisco, al Secretario de Gobierno, Salvador Zamora; al Secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández; a la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya; y al Fiscal Salvador González de los Santos, sobre el caso del Rancho Izaguirre, del que tuvieron que informar desde fines de marzo y siempre lograron evadir esa obligación.