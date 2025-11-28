Gertz ante sus números

El año pasado nuestro fiscal saliente Alejandro Gertz abrió sólo 2 mil 756 carpetas de investigación por delitos relacionados con corrupción. ¿Es mucho o poco?

Ustedes díganme si esa “ardua labor” de investigación es digna de una Fiscalía General de la República (FGR) en un país que padece una corrupción sistémica.

La FGR ejerció casi 20 mil millones de pesos de presupuesto en 2024, el equivalente a lo que gastaron juntas en un año las fiscalías de la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Jalisco.

La FGR cuenta además con 3 mil 531 agentes del ministerio público, 4 mil 14 policías investigadores y 613 analistas de información criminal.

El país es vasto y muchos son los delitos federales qué perseguir, pero las cifras de Gertz son inaceptables.

El combate al enriquecimiento ilícito, un delito relacionado con hechos de corrupción es mínimo. La FGR de Gertz Manero abrió el año pasado sólo 46 carpetas de investigación por este delito.

Otro indicador para reducir la criminalidad son los casos por delincuencia organizada de los cuales la FGR apenas abrió 285 carpetas de investigación el año pasado.

La mayoría de los delitos de corrupción se concentran en ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad.

Ciertamente en una carpeta de investigación puede haber varios imputados y redes criminales. Sin embargo, Gertz fue inconsecuente con los asuntos más relevantes.

No pudo con Emilio Lozoya, una figura central de la corrupción priista. Exoneró a Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa y jamás ofreció datos concluyentes sobre el Rancho Izaguirre.

Por si fuera poco, utilizó la institución a su cargo como un servicio privado de justicia a la carta al perseguir a su familia política por la muerte de su hermano.

Gertz encabezó un trabajo inercial, hecho constatable al revisar las investigaciones abiertas por corrupción de 2021 a la fecha pues rondan la misma cantidad cada año pese al aumento de presupuesto y capacidades de la fiscalía.

La renuncia de Gertz y su premio de consuelo con una embajada -anoche se rumoraba que en Alemania- representa una etapa bochornosa para la procuración de justicia en el país.

Ojalá que la eventual llegada de Ernestina Godoy, mujer de todas las confianzas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, eche a andar una dependencia que sirvió sólo para atender intereses políticos y particulares durante seis años.

*Los datos para esta columna los tomé del Censo Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal INEGI.