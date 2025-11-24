Generación Z: guía rápida para descubrir su potencial

Tenemos una necesidad natural de nombrar lo que vivimos. La razón es simple: las etiquetas nos ayudan a darle orden al mundo y a movernos por la vida con un poco más de certidumbre. Los nombres no son exactos; son referencias, como los letreros en una carretera que nos indican por dónde salir para llegar a nuestro destino.

La “Z” es el nombre de la generación que ha estado en boca de todos estos días. Es también la última letra del abecedario. Antes que ella está la “Y”, conocida como la generación “millennial”, y antes está la “X”, que agrupa como generación a quienes nacieron todavía en un mundo más analógico. Los nombres de estas generaciones no surgieron por casualidad: fueron acuñados por autores e instituciones que, desde los años noventa, han buscado entender cómo cambian las personas, las culturas y los mercados conforme avanzan las décadas.

La Generación Z conocidos también como “Centennials” abarca a quienes tienen hoy entre 15 y 30 años. Y aquí viene el primer dato clave: es la generación más grande del mundo. Se estima que existen alrededor de 2,400 millones de centennials, lo que representa cerca del 32% de la población global. Todo indica que para 2030 se consolidarán como el grupo de edad más numeroso de nuestro planeta.

Tengo la fortuna de tener hijos en distintas etapas de vida, y cada uno refleja algo de su propia generación. Pero debo reconocer que el que más pertenece a la llamada “Generación Z” ha influido en mí de una manera especial. Todos los días conversamos sobre temas que para él son fundamentales: salud, nutrición, ejercicio, capacidad cognitiva, cuidado del planeta, entre otros. Lo interesante es que muchas de esas conversaciones han cambiado mis propios hábitos. Esto tiene un nombre en sociología: socialización inversa. Es cuando los adultos aprendemos o modificamos nuestro comportamiento a causa de los más jóvenes. Y este es un “súper poder” de la Generación Z. En la práctica, ellos influyen en decisiones de la familia tan cotidianas como lo que se compra para el refrigerador, cómo usamos el celular, cómo manejamos nuestra banca en línea, qué opinamos sobre el medio ambiente, los animales o la política, e incluso qué consumimos o dejamos de consumir. El cuidado de su cuerpo y de su mente es clave para ellos basta revisar las diferentes fuentes de investigadores donde se ve claramente el descenso del consumo de alcohol entre los jóvenes, lo que explica en parte la creciente presencia de bebidas sin alcohol en anaqueles y refrigeradores de todo el mundo.

¿Por qué los adultos les creemos tanto? Hay dos razones principales:

1. Investigan todo el día y tienen las herramientas para hacerlo. Nacieron en un mundo donde la tecnología ya era parte del entorno natural. Para generaciones anteriores, una pelota o la televisión eran herramientas de descubrimiento y entendimiento del mundo. Para ellos lo son la búsqueda, la investigación y la consulta inmediata en un dispositivo que parece saberlo todo. Su relación con la información es profunda, constante y acelerada, por eso se les llama “nativos digitales”.

2. Son una generación interesada en la educación y la formación. Su preocupación por el alto costo de la vida los estimula a prepararse más. En México, por ejemplo, el 18% de los jóvenes Z ya completó estudios universitarios, y muchos aspiran a maestrías y especialidades para competir mejor profesionalmente. Están motivados no solo por el desarrollo personal, sino por la necesidad real de construir estabilidad en un entorno económico exigente.

En el ámbito laboral, buscan trabajar en organizaciones con propósito claro, donde sientan que lo que hacen aporta al mundo. Si un empleo no se alinea con sus valores simplemente buscan otro.

Un estudio reciente de Caroline Hickman, centrado en “la ecoansiedad y el miedo al futuro”, revela un dato poderoso: 83% de los jóvenes Z siente que las generaciones anteriores han fallado en proteger el planeta. Este sentimiento no es solo ambiental; es emocional y existencial.

Hay tres grandes motores que impulsan a la Generación Z: 1. La preocupación por el alto costo de la vida 2. La frustración por el daño al planeta 3. La búsqueda dinámica del cuidado de su salud física y mental.

Estos factores afectan sus decisiones, su liderazgo, su visión de futuro y su entendimiento del mundo.

Si te interesa conocer qué se está haciendo para custodiar uno de los recursos naturales más importantes de México, te invito a escuchar mi conversación con Juan Pablo Yamuni, director del Foro Mar de Cortés, en el episodio “Prosperar sin destruir: la visión que está transformando el Mar de Cortés”. Es una charla que inspira a cuidar mejor nuestro país y nuestro entorno. Está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube, en LAMARCALAB Podcast. Y recuerda: Si no escuchas, no vendes.