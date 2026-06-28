¿Exigir perdón o caminar juntos?

La presidenta Claudia Sheinbaum -acorde con su declaración de la semana anterior, cuando dijo, “Nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos de México a lo largo de la historia desde antes que llegaran los españoles”- no se quedó con las ganas, y el jueves que recibió al Rey Felipe VI de España en Palacio Nacional le recordó el “perdón” que está pendiente por los abusos de los españoles durante la Conquista, hace exactamente 507 años -exigencia solicitada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el 2019-.

La inverosímil e impertinente “exigencia” presidencial, fue presumida en la conferencia matutina del viernes, cuando Claudia Sheinbaum se vanaglorio al decir, “El primer tema que yo toque, fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos. Y hable de por qué la solicitud de perdón era relevante… Cómo los valores de los pueblos originarios han formado a las y los mexicanos. Cómo durante años, incluso después de la Colonia, los pueblos indígenas fueron discriminados, las y los indígenas”.

Durante la reunión en Palacio, aparentemente el rey Felipe VI simplemente escuchó bajo los protocolos de la realeza, no dio una respuesta inmediata a la “petición” del perdón. Sin embargo, a su llegada a Guadalajara -donde asistió al partido de las selecciones de España y Uruguay- tuvo oportunidad de reunirse con miembros de la comunidad española que radican en la Perla Tapatía, y ahí el jefe del Estado español, sin mencionar directamente el asunto y hablando de la relación entre México y España, dio contestación al tema: “La realidad de nuestra relación la representan ustedes, no solo los españoles que viven acá, también los mexicanos que viven en España de forma creciente, la presencia empresarial, la presencia cultural, los intercambios de todo tipo que enriquecen nuestra relación y que sin duda tienen un futuro enormemente próspero por delante. ES LO QUE HAY QUE HABLAR, SOBRE TODO EL FUTURO, trabajar por él, crear mejores condiciones para nuestros compatriotas acá y allá, y SEGUIR CAMINANDO JUNTOS”.

Así que la disyuntiva en Palacio debe ser: ¿Exigir perdón o caminar juntos?

Usted, ¿qué opina?

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