Ernestina, Zaldívar o Harfuch por Gertz

Aunque en teoría se trataba de un Fiscal independiente al que le faltaban más de dos años de ejercicio en el cargo, Alejandro Gertz Manero, tuvo que renunciar ayer a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), que ocupaba desde el 19 de enero de 2019.

Como quedó claro en muchos casos de justicia selectiva durante el sexenio de AMLO, la supuesta independencia del Poder Ejecutivo de la FGR era solo simulación, y ayer eso quedó más que demostrado otra vez.

Su salida se empezó a tejer desde el miércoles que el líder de las y los senadores de Morena, Adán Augusto Hernández, se reunió en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuentan que el octagenario Fiscal presentó ciertas resistencias pero que finalmente aceptó presentar su renuncia y aceptar el ofrecimiento presidencial de convertirse en Embajador de un País “amigo”, según se lee en la carta que le dirigió a Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

De su futuro en tareas diplomáticas se supo hasta ya entrada la tarde, ya que por la mañana se dieron los jaloneos y negociaciones para lograr una salida sin sobresaltos, como era uno de los escenarios que se contemplaban. Prueba de ello es que se les ordenó a los senadores que no pudieran asistir a la sesión de ayer, enviar a sus suplentes por si se requería la mayoría calificada para su destitución. Otra señal de la incertidumbre, fue que cuestionada en la mañanera de la eventual salida de Gertz de la FGR, Sheinbaum dijo que él no se lo había planteado, y que sólo le había llegado una carta del Senado que analizaba, pero nunca anunció que le ofrecería una Embajada.

Ahora el Senado deberá elaborar una lista de 10 candidatos, para que la Presidenta tomé de ahí una terna y la envié al Senado para escuchar los proyectos de cada aspirante y elegir a la o el próximo Fiscal General de la República por mayoría calificada. Mientras tanto quedará como encargada de despacho la recientemente nombrada Fiscal especializada en Control Competencial, Cristina Reséndiz.

Aunque ya ayer algunos daban por hecho que la sucesora de Gertz será la actual Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien fungió también como Fiscal de la Ciudad de México, cuando Sheinbaum fue Jefa de Gobierno, otros seguían mencionando con posibilidades al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Al que habrá que apuntar también como candidato es al actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que empezó también a sonar ayer por su cercanía e incondicionalidad con la Presidenta.

Veremos.

