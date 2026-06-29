Entre las estrellas y el suelo

Mientras algunos visionarios ponen sus ojos y sus metas en las estrellas y en el universo, otras personas encuentran inspiración en el microcosmos y en el propósito de alcanzar la justicia social, respetar la naturaleza y actuar en términos de solidaridad.

Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson y Peter Beck, entre otros, invierten fortunas para explorar el espacio exterior. Son iluminados que sueñan con objetivos que muy pocos conciben, entre otras razones, porque carecen de ese impulso que han menester para encabezar proyectos de tal magnitud. No sé si algún día se materializará lo que leímos en las novelas de ciencia ficción, pero sí sé que, dejando volar un poco la imaginación, las más atrevidas ideas cobrarán realidad.

Mientras personalidades impresionantes como las anteriores elevan su mirada hacia el cielo, otros estudian el pasado tratando de entender a través de la historia cómo es que llegamos a ser lo que hoy somos. Arnold J. Toynbee, Claude Lévi-Strauss, Margaret Mead, Yuval Noah Harari y Hannah Arendt, entre no pocos estudiosos, han dedicado su tiempo a entender a las sociedades que han poblado nuestro planeta. Son espíritus maravillosos que aplican todo tipo de recursos, incluyendo los de alta tecnología, para desentrañar al ser humano.

En tanto los referidos cumplen con sus objetivos, otros más investigan nuestro entorno inmediato, tratando de preservar la naturaleza y la cultura. Son seres fuera de serie que estudian, desde los organismos elementales hasta los más desarrollados; biólogos, geógrafos, físicos, sociólogos, exploradores y activistas sociales integran esta rara especie capaz de arriesgar su vida inspirados en valores superiores. Existen, además, otros tipo de personas, son los ministros de culto, los intermediarios con los dioses: personas con una sensibilidad especial cuya misión es apoyar a quienes, por las razones que sea, tienen necesidad de consuelo. El ser humano, por su naturaleza dual, requiere de quienes lo auxilien espiritualmente.

Para lograr la gestión y la administración de los recursos necesarios que garanticen el bien común, hay otro segmento social, el que gobierna: la clase política. Si son personas honestas, respetuosas de la ley y responsables del uso de los recursos públicos, son una bendición; cuando, por el contrario actúan buscando solo beneficios personales, se vuelven una calamidad. José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay; Angela Merkel, ex canciller de Alemania; Winston Churchill y Margaret Thatcher, ex primeros ministros de Inglaterra; Charles de Gaulle, ex presidente de Francia; Nelson Mandela, ex presidente de Sudáfrica; y Martin Luther King, líder social-entre muy pocos-, son ejemplos de congruencia y rectitud.

Finalmente, entre los que miran las estrellas y los de a pie, estamos tú y yo, los que, al margen de clase o condición social, no necesitamos argumentos para encontrar puntos de unión, ponernos la camiseta y gritar con orgullo “¡Viva México!”. Los que, en lo individual, poco podemos hacer para lograr un desarrollo armónico de la sociedad, pero actuando con honestidad, patriotismo y solidaridad, movemos montañas. ¡Hagámoslo!