El título se definirá en Abu Dhabi producto del error cometido por McLaren

El alcance resultante del fallido rebase de Hulkenberg a Gasly por la novena posición en el inicio de la séptima vuelta del Gran Premio de Catar originó la aparición de la bandera amarilla seguida del auto de seguridad y con ello, el momento crítico para tomar decisiones. McLaren optó por mantener a sus dos autos en la pista; Red Bull y el resto de los equipos, lo opuesto.

La excelente arrancada de Piastri y el rebase de Verstappen a Norris en la entrada a la primera curva, sumados al ritmo con el que Oscar se alejó de Max alcanzando un colchón de 2.6 segundos para la sexta vuelta, de nada sirvieron.

La FIA adoptó la recomendación de Pirelli; no rodar más de 25 giros con ninguno de los compuestos para evitar desgaste excesivo y añadir emoción a la carrera, obligando a una estrategia de dos paradas antes de completar las 57 vueltas al circuito de Losail.

Contando claramente con un mejor auto, McLaren pudo optar por dos estrategias distintas; mantener a uno de sus pilotos en pista y meter al otro por neumáticos frescos, en lugar de ello duplicó el error, entregando la carrera en bandeja de plata a Verstappen.

Verstappen repitió el neumático intermedio con el que arrancó en su primera detención en la vuelta 7. Favorecido por el tiempo ganado con el auto de seguridad, se mantuvo a menos de 12 segundos de Piastri, líder de la competencia, y a menos de 8 segundos de Norris que marchaba en la segunda posición, hasta la primera detención de Piastri en el giro 24. Una vez que Norris se detuvo en la vuelta 25, se apoderó de la delantera con una ventaja de 19 segundos sobre Piastri, que se reincorporó a la carrera en la cuarta posición, detrás de Sainz y Antonelli.

Piastri superó a Antonelli con facilidad en el giro 30 y se acercó a distancia de DRS de Sainz en el giro 32, reduciendo su distancia con respecto a Verstappen a menos de 18 segundos.

Red Bull culminó la estrategia definitiva al detener a Verstappen en el giro 33, calzando el compuesto duro y regresando a la competencia en la tercera posición, a 3.5 segundos de Norris y a 7.6 segundos de Piastri, que había retomado el liderato de la carrera con 24 vueltas por recorrer. A pesar de contar con un mejor auto, Piastri no logró alejarse a más de 9 segundos de Verstappen.

Max llenó los espejos del MCL39 de Norris propiciando que casi se despistara en la curva 10 durante el giro 38. Lando logró salvar el caos, pero no pudo evitar rodar sobre el piano, dañando el fondo plano de su auto. El insaciable temperamento de Verstappen lo acercó a distancia de DRS del inglés y a 8.6 segundos de Piastri en el giro 42. McLaren necesitaba hacer algo para revivir las expectativas con las que habían largado la competencia.

Después de un diálogo por la radio entre el equipo y Piastri, decidieron calzar su auto con el compuesto blando en la vuelta 43, esperando que rodara por debajo del minuto y 22 segundos para dar alcance a Verstappen en los 15 giros restantes.

Oscar logró reducir la ventaja de 17 segundos en la vuelta 44 a 7.995 al caer la bandera de cuadros, pero jamás pudo amenazar a Max, que se adueñó de la situación con el temple que lo caracteriza.

Norris se detuvo en el giro 44, retornando a la pista en la quinta posición a menos de 3 segundos de Antonelli. La joven promesa italiana mantuvo al margen los embates de Norris, pero en su intento por arrebatar el podio a Sainz, cometió un error en la curva 9 a una vuelta del final, cediendo la cuarta plaza al inglés. El inesperado cambio de posiciones representó dos puntos adicionales para Lando, levantando especulaciones de Helmut Marko, buscador de talentos de Red Bull.

Sainz condujo de manera formidable para hilar un segundo podio a bordo del FW47. Con los 15 puntos obtenidos hoy, el madrileño se ubicó en la novena posición del campeonato de pilotos, a 8 de su compañero Albon en su primer año con Williams. Albon suma cuatro temporadas con el equipo basado en Grove, Reino Unido.

Los inesperados resultados tornaron dramática la lucha por el título, que se decidirá en la última fecha por correrse el próximo fin de semana en Abu Dhabi.

Norris se mantiene a la cabeza con 408 puntos seguido de Verstappen con 396 y Piastri 392.

12 puntos representan una ventaja más que importante para Norris. En caso de que Max hile una octava victoria en el circuito Yas Marina, Lando puede coronarse si termina en la tercera posición.

Las posibilidades de Piastri son bastante más remotas, necesita ganar seguido de Verstappen, pero con Norris forzosamente terminando en la sexta posición o peor.

La mala estrategia afectó a ambos pilotos de McLaren, pero Piastri por una no tan extraña razón, se llevó la peor parte.

Abrochen el cinturón y dispónganse a disfrutar de un desenlace que no habíamos visto en muchos años.