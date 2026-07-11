El scout: El oficio de descubrir el futuro

Cuando un aficionado llega a un estadio de béisbol, su atención se concentra naturalmente en el pitcher, el bateador, el manager o la gran atrapada que acaba de evitar una carrera. Muy pocos reparan en aquel hombre sentado discretamente detrás del home plate o en las tribunas, con una libreta, un cronómetro, una pistola para medir velocidad o una tableta electrónica. No aplaude, casi no habla y rara vez aparece en las fotografías. Sin embargo, podría ser una de las personas más importantes presentes en el parque. Es un scout, un visor de talento, alguien cuyo trabajo consiste en descubrir hoy a los peloteros que mañana serán las grandes figuras del béisbol.

El scout observa mucho más que un brazo poderoso o un swing elegante. Cualquiera puede advertir quién lanza más fuerte o quién conecta más lejos la pelota. El verdadero scout intenta responder una pregunta mucho más compleja: ¿quién posee las condiciones para convertirse en un pelotero profesional capaz de sostener una carrera durante muchos años? Por eso analiza la mecánica de un pitcher, la rapidez de las manos de un bateador, el alcance defensivo, la velocidad en las bases y la inteligencia para jugar, pero también intenta descubrir aquello que ninguna estadística registra.

¿Cómo reacciona un muchacho después de poncharse? ¿Cómo enfrenta un error? ¿Escucha a sus entrenadores? ¿Respeta a sus compañeros? ¿Acepta la disciplina? ¿Es capaz de aprender? ¿Tiene liderazgo? ¿Sabe levantarse después de una mala actuación? Esas respuestas suelen ser mucho más importantes que unas cuantas millas adicionales en una recta o un batazo más largo durante una práctica de bateo.

La historia del béisbol demuestra la enorme trascendencia de estos hombres silenciosos. En México resulta obligado reconocer a Rigoberto "Corito" Barona, uno de los más grandes visores que ha tenido nuestro país. Su extraordinario ojo para descubrir talento permitió identificar a un joven zurdo sonorense llamado Fernando Valenzuela, cuando todavía nadie imaginaba que estaba destinado a convertirse en un fenómeno mundial. Corito no encontró únicamente a un buen pitcher; descubrió al pelotero mexicano más influyente en la historia de las Grandes Ligas.

Pero descubrir una joya constituye apenas el primer paso. También hay que saber conducirla. Ahí merece un reconocimiento especial Tony de Marco, quien entendió que formar un pelotero va mucho más allá de perfeccionar una mecánica de pitcheo o desarrollar un repertorio de lanzamientos. Su labor consistió también en orientar, acompañar y ayudar a formar personas capaces de administrar el éxito, enfrentar la presión y mantener el equilibrio dentro y fuera del terreno de juego. El talento necesita guía, disciplina y carácter para alcanzar su máximo potencial.

Las Grandes Ligas ofrecen numerosos ejemplos semejantes. Tom Greenwade, scout de los Yankees de Nueva York, fue quien convenció a la organización de firmar a un adolescente llamado Mickey Mantle, decisión que terminó cambiando la historia de una de las franquicias más exitosas del deporte. Décadas después, scouts internacionales recorrieron América Latina para descubrir talentos como Albert Pujols, Miguel Cabrera, Vladimir Guerrero y, más recientemente, Ronald Acuña Jr., confirmando que detrás de cada gran estrella casi siempre existe un visor que supo descubrir el futuro antes que nadie.

Con el paso de los años, el trabajo del scout también ha evolucionado. Hoy dispone de herramientas impensables hace apenas unas décadas. La sabermetría, la biomecánica, las cámaras de alta velocidad, el análisis de video y la inteligencia artificial enriquecen enormemente la evaluación del talento. Todo ello representa un avance extraordinario para el béisbol moderno.

Sin embargo, ninguna computadora ha conseguido reemplazar completamente al ojo humano. Los algoritmos pueden medir la velocidad de salida de una pelota, el giro de un lanzamiento, la velocidad de un corredor o la probabilidad de éxito de una jugada. Lo que todavía no pueden medir con la misma precisión es el carácter, la resiliencia, la inteligencia emocional, la capacidad de liderazgo, la disposición para aprender, la ética de trabajo o el hambre de triunfar. Ésas siguen siendo virtudes que un scout experimentado descubre observando personas, no únicamente estadísticas.

Los propios scouts suelen repetir una frase que resume la esencia de su oficio: las herramientas pueden desarrollarse; el carácter resulta mucho más difícil de enseñar. Por eso un gran visor no firma únicamente al pelotero con mejores condiciones físicas; apuesta por quien demuestra capacidad para crecer, adaptarse y responder cuando las cosas dejan de salir bien.

El béisbol mexicano tiene una deuda de gratitud con hombres como Corito Barona, Tony de Marco y muchos otros visores que recorrieron campos de tierra, ligas infantiles, torneos juveniles y campeonatos regionales buscando al próximo gran pelotero. Sin ellos, muchas de las figuras que hoy admiramos probablemente nunca habrían llegado al profesionalismo.

Los aficionados recordarán siempre al jugador que conecta el cuadrangular decisivo o al pitcher que consigue el último out del campeonato. Muy pocos sabrán quién fue el scout que, quince años antes, lo vio jugar en un modesto campo de béisbol y escribió discretamente en su libreta una frase sencilla: "Este muchacho puede llegar muy lejos".

Ésa es la grandeza de este oficio. Mientras el mundo celebra a una nueva estrella, el scout sonríe en silencio. Él tuvo el privilegio de descubrir el futuro cuando todavía nadie imaginaba que lo estaba viendo.

@salvadorcosio1

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