El reto de MiBici

En los últimos 30 días realicé 51 viajes en MiBici Pública, recorrí 89.8 kilómetros y estuve pedaleando nueve horas. Como usuario puedes consultar tus estadísticas desde la aplicación móvil.

Desde hace varios años combino distintas modalidades de transporte: auto particular, transporte masivo, colectivo y bicicleta.

Me gusta más la bici porque la ciudad se aprecia de otra forma: transcurre más ligera, más humana, con rincones que jamás podrías descubrir a bordo de un auto.

Por ejemplo, el otro día vi en el Centro un taller de reparación de máquinas de escribir que, por el acumulado de cacharros en la entrada del local, uno pensaría que está rebasado de trabajo.

También hay inconvenientes. Las alcantarillas son una amenaza silenciosa; un tropezón basta para perder el equilibrio y caer.

Las ciclovías tienen sus vaivenes: períodos sucesivos de remodelación y abandono, pero en general el Centro y la zona Minerva son muy transitables.

Por eso es una buena noticia la ampliación de MiBici Pública con mil bicicletas eléctricas y cien ciclopuertos que se suman a las 370 estaciones y 4 mil 79 bicicletas en operación. Esto convierte al sistema en una opción de movilidad digna, sobre todo para los jóvenes, sus principales usuarios.

El desafío ahora será garantizarles un mantenimiento constante pues el servicio ha padecido altibajos con un sistema de rotación insuficiente debido a descomposturas, robos o daño irreparable.

La mala calidad del servicio y el descuido de las unidades se nota de inmediato: bicis ponchadas, asientos rotos, ejes descuadrados y vehículos que dan la sensación de que están a punto de desbaratarse.

Hace poco abordé una bicicleta cuyo rechinido en el sistema de frenado atraía todas las miradas y seguro asustó a más de un pequeño.

El servicio de las nuevas bicis eléctricas se iba a cobrar diez pesos por cada desanclaje, pero el gobierno estatal desistió y no tendrá un costo adicional: sólo pagarás la anualidad de 600 pesos que incluye viajes ilimitados no mayores a 30 minutos.

El sistema de MiBici Pública cuenta con 16 mil suscriptores. Ojalá que la ampliación del programa atraiga a más usuarios, pero sobre todo los retenga pues pocos renovarán el servicio si lidian con la falta de bicicletas disponibles o ciclopuertos saturados por una rotación deficiente.