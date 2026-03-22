El púlpito de las sombras

Eran las siete y diez de la mañana. El café aún humeaba en la mesa de la cocina, pero en la pantalla de la sala ya se encendía el rito. Doña Elena no escuchaba noticias; escuchaba una letanía. El televisor no informaba, dictaba el clima del ánimo nacional. Con la mano en el mentón, ella asentía ante las frases repetidas como mantras, sin notar que, entre palabra y palabra, la realidad de afuera —el precio del pan, la ausencia del hijo, el miedo en la calle— se iba desdibujando bajo un barniz de adjetivos. No era una conferencia; era un encantamiento matutino donde la verdad no se busca, se decreta.

Este fenómeno, que hoy satura el aire de México, no es comunicación, sino una forma de alquimia inversa: la técnica de convertir los hechos de plomo en oro discursivo. Desde la psicología profunda, el modelo de comunicación presidencial opera como un mecanismo de transferencia masiva. El estrado no le habla a la razón, sino a las emociones más antiguas de nuestra psique: el hambre de un padre protector o la sed de un vengador de agravios. Es una estrategia que ha descubierto que, para dominar la voluntad, primero hay que secuestrar la atención.

La manipulación mediática actual ha perfeccionado la saturación. Cuando el ruido es constante y la voz es única, el silencio del pensamiento crítico se vuelve un acto de sumisión. Se construye así un código mental colectivo donde la lealtad pesa más que la evidencia. Al repetir una mentira con la cadencia de una oración, el cerebro deja de procesar datos para empezar a consumir símbolos. Ya no importa si lo dicho es cierto, sino a quién se exalta y a quién se arroja a los leones de la opinión pública. El interlocutor desaparece y en su lugar queda el enemigo; el diálogo muere para que nazca el dogma.

Sin embargo, el alma humana tiene una reserva secreta de libertad. Por más que el púlpito intente llenar todos los rincones del día, la realidad siempre termina por filtrarse por las grietas del discurso. El hambre, la inseguridad y la falta de medicinas no se curan con adjetivos; son verdades que terminan por romper el hechizo de la retórica.

Al final, cuando la pantalla se apaga, queda un vacío habitado por ecos. La verdad no necesita un micrófono de dos horas para sostenerse; le basta un segundo de silencio frente al espejo. Cuidemos que, de tanto escuchar una sola voz, no terminemos olvidando cómo suena el latido de nuestra propia conciencia. Que la lámpara de nuestro juicio no se apague en el altar de las palabras huecas.

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