Ya salió el peine… y está caro.

Resulta que en el Congreso de Jalisco, la oposición andaba muy valiente aprobando en comisiones la desaparición de los verificentros para regresar a los viejos talleres acreditados, esos de la era de Emilio González Márquez.

Pero alguien hizo la tarea y descubrió el pequeño detalle: cancelar el sistema actual costaría 25 mil millones de pesos. Leyó bien: 25 mil millones, casi lo mismo que la deuda total acumulada del Gobierno de Jalisco.

Con razón, de pronto, todos se quedaron calladitos y guardaron la iniciativa en el cajón de “cosas que nunca debimos votar”.



* * *



Ya que andamos hablando del parque vehicular, viene otro aviso parroquial: el famoso programa 3x1 del Gobierno de Jalisco -en el que pagas el refrendo y te regalan las nuevas placas y la verificación- pasará a la historia.

Para el siguiente año llegará su nueva versión: el 2x1. Ahora, si pagas tu refrendo solo te regalarán la verificación, porque el nuevo emplacamiento ya estaría completo a finales de este año.

Pero lo mejor viene para quienes no pasen las dos fases de la verificación: el Gobierno estatal está diseñando una “estrategia” para apoyarlos, lo cual, traducido en el lenguaje oficial, significa ayudar a la gente a deshacerse de su coche viejo y comprar uno más nuevo.

Todo está a la espera de las reglas del programa de subsidios. Y de qué tamaño serán éstos.



* * *



Ahora sí que “ya cantaron los pájaros”, según el gobernador Pablo Lemus.

Resulta que los detenidos por los destrozos en Palacio de Gobierno el pasado sábado no eran manifestantes encendidos, sino “delincuentes pagados” enviados desde la Ciudad de México para hacer ruido y desviar la atención nacional. Lemus asegura que, con el tiempo, “en la sombra”, ellos irán soltando nombres, recursos y padrinos políticos.

Entre los detenidos destaca un personaje de culto urbano: “El Tarzán”, que según el gobernador aparece en muchos disturbios en otros Estados. Por eso Lemus va con todo contra éstos.

Mientras tanto, Salvador Zamora ya avisó que los procesos seguirán incluso contra los menores de edad detenidos, y que los daños aún ni se cuantifican. Pero seguro baratos no salieron…

