El mundial lo jugamos todos

Estamos a unos días de que inicie la justa futbolística más importante del mundo. Guadalajara compartirá con la Ciudad de México y Monterrey los reflectores como sede mundialista.

Nadie pone en duda que organizar un evento de esta naturaleza, aunque sólo sean cuatro partidos, requiere una logística de dimensiones mayúsculas. La experiencia nos dice que el éxito de ser sede de esta contienda no depende de la infraestructura deportiva ni de cómo se desarrollen los partidos. Lo que verdaderamente queda en la memoria de los visitantes es la experiencia integral que viven al llegar a una ciudad: la movilidad, la seguridad, la limpieza, la hospitalidad, el transporte público, la atención en establecimientos comerciales y la capacidad de resolver imprevistos.

Por lo tanto, el Mundial representa una responsabilidad compartida entre ciudadanía y autoridades. Sé que muchos de quienes tienen la amabilidad de leer estas líneas podrían estar diciendo, a mí ni me preguntaron y si por mi fuera que se cancele. Pero debemos recordar que vivimos en una democracia, que votamos por nuestras autoridades y lo que decidan en el marco de la legalidad es como si nosotros lo hubiéramos decidido, así que ya estamos todos en este barco llamado “sede mundialista”.

En el caso de la Perla Tapatía, la movilidad será uno de los mayores retos; no contamos con un transporte público como el metro que permita llegar a las inmediaciones del Estadio Guadalajara. La única forma de llegar es por las calles que, en esta época de lluvias, hemos podido constatar, continuarán inundándose… como siempre.

La seguridad también exige un esfuerzo extraordinario, el número de personas que estaremos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, será mayor que el que habitualmente tiene, lo que representa un gran reto para quienes se encargan de nuestra seguridad.

Pero comenzamos estas líneas señalando que la responsabilidad no es sólo de la autoridad, los ciudadanos también podemos colaborar. Los ciudadanos también seremos protagonistas en este Mundial, en ese trato amable a quienes nos visitan, respetando las reglas de tránsito mientras transitamos por las calles, orientando a los extranjeros.

Eventos de esta naturaleza nos permiten reflexionar, si la inversión realizada para la celebración, este caso del Mundial, nos permitirá tener una mejor Guadalajara, después de que se hayan ido quienes nos visitan. Esperemos que la valoración sea positiva por el bien de todos los que habitamos esta bella ciudad.

@IsaAlvarezPenna